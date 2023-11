Via dalla Nazionale per motivi disciplinari: annuncio UFFICIALE

Lasciano la Nazionale per motivi disciplinari e tornano ai rispettivi club: l’annuncio ufficiale da parte della Federazione

Via dalla Nazionale per motivi disciplinari. La forte decisione arriva direttamente dalla Federcalcio del Gabon, che ha deciso che due giocatori torneranno ai rispettivi club e salteranno le prime gare di qualificazione ai Mondiali 2026.

In Africa cominceranno infatti le partite valide per la fase a girone eliminatoria per ottenere un posto alla Coppa del Mondo 2026. Il Gabon sarà impegnato in casa contro il Kenya a Franceville giovedì 16 e domenica 19 contro il Burundi. Tra i convocati delle ‘Pantere’ non c’è Pierre-Emerick Aubameyang, mentre è presente il terzino del Frosinone Anthony Oyono. Nell’elenco dei giocatori selezionati ci sono anche il centrocampista Ibrahim Ndong e l’attaccante Aaron Boupendza, ma i due sono stati appunto rispediti dai rispettivi club per motivi disciplinari.

Gabon, UFFICIALE: Ndong e Boupendza rientrano ai club per motivi disciplinari

La decisione è stata comunicata direttamente dalla Federcalcio gabonese. Ndong, ex Lorient oggi gioca in Saudi Pro League con l’Al-Riyadh, mentre Boupendza, ex capocannoniere del campionato turco nel 2020-21, milita in Mls a Cincinnati.

I due, presenti a Libreville, capitale del paese, dal 10 novembre, non hanno mai raggiunto il ritiro della squadra a Bongoville. Un volo di circa un’ora e mezza che i due calciatori non hanno mai preso, nonostante i biglietti aerei in loro possesso. Da qui la decisione della Federazione, che ha deciso che i due potranno così tornare dai propri club. Al momento sembra esserci una chiusura totale e la possibilità che l’esperienza in Nazionale per entrambi possa chiudersi qui sembra essere piuttosto concreta.

Questo il comunicato ufficiale diramato dalla federazione:

“I due internazionali presenti a Libreville dal 10 novembre per prendere parte alle eliminatorie dei Mondiali 2026 non hanno mai raggiunto la sede del ritiro nonostante i biglietti aerei in loro possesso.

Di conseguenza, martedì 14 novembre, a due giorni dal match contro il Kenya, lo staff tecnico, in base al nuovo regolamento sull’indisciplina e in rispetto del resto del gruppo presente a Bongoville, ha deciso di rinviare i signori Ibrahim Ndong e Aaron Boupendza ai rispettivi club.

Questo approccio mira a mettere la squadra Nazionale al di sopra di ogni altra considerazione personale.

D’ora in avanti saranno convocati in Nazionale solo i gabonesi che esprimono patriottismo, rispetto per il paese e che si impegnano a difendere con dignità i valori della Repubblica”.