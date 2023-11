Torino, ancora brutte notizie per Juric: c’è lesione per il titolare

Altre brutte notizie dall’infermeria per il Torino di Ivan Juric. Dopo Schuurs un altro titolare è stato costretto a fermarsi per problemi fisici

Il Torino affronterà la pausa nazionali con un pensiero in più. Un altro giocatore, fedelissimo di Juric, infatti è costretto ai box per riprendersi da un problema fisico e non partirà con la sua nazionale. Il club granata ha svolto gli esami strumentali di rito e ha evidenziato una lesione muscolare.

Il Torino sta vivendo una stagione tranquilla, con la speranza di chiudere nella parte sinistra della classifica. Al momento i granata si trovano all’undicesimo posto in Serie A, grazie ad un ottimo pareggio rimediato sul campo del Monza nella scorsa giornata. Il match, però, non ha portato al Toro solamente un ottimo punto, ma è stato anche teatro di ampie polemiche per alcune decisioni arbitrali, specialmente da parte di Ivan Juric.

Ma le problematiche che la sfida contro il Monza lascia all’allenatore croato, vanno ben oltre alle scelte del direttore di gara. Arrivano, infatti, anche brutte notizie per quanto riguarda il pacchetto infortunati. Il centrocampista granata Karol Linetty si è accasciato a terra dolorante alla mezz’ora di gioco, richiedendo l’immediata sostituzione. Problemi al muscolo dell’adduttore destro per il calciatore polacco.

Infortunio Linetty, Juric trema: l’esito degli esami

Nelle ultime ore, è arrivato l’ufficialità degli esami strumentali svolti da Karol Linetty, a seguito del problema all’adduttore. L’entità dell’infortunio preoccupa l’allenatore Ivan Juric e tutto lo staff del Torino, che dovrà fare a meno del centrocampista polacco per un po’ di tempo.

L’ufficialità degli esami strumentali per Karol Linetty non porta buone notizie a Ivan Juric. E’ stata evidenziata una lesione miofasciale di basso grado del lungo adduttore di destra, che lascerà il polacco lontano dai campi per qualche settimana. I tempi di recupero verrano valutati di giorno in giorno, ma sicuramente il Torino dovrà fare a meno di lui per la prossima partita contro il Bologna.