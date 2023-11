Skorupski, numeri e statistiche lo confermano: ecco perché è uno dei migliori portieri della A

Łukasz Skorupski è l’estremo difensore del Bologna, vero e proprio punto fermo dell’undici di Motta. Da prendere subito al Fantacalcio?

Skorupski è un portiere polacco nella rosa del Bologna, club in cui milita da svariate stagioni. In passato però l’estremo difensore è stato visto vestire anche altre maglie di squadre di Serie A, tra cui la Roma.

Esperto e classe 1991, nello scorso campionato è stato una presenza fissa tra i pali della formazione emiliana, in cui infatti ha giocato 37 gare di A, incassando 49 gol.

Carismatico, sicuro e dotato di senso di posizionamento, Skorupski sa essere efficace anche nelle uscite alte. Finora nella stagione 2023/2024 ha sempre giocato titolare, non mancando in neanche un’occasione e contribuendo con le sue prestazioni ad un buon inizio di campionato dei rossoblù. Oggi infatti il Bologna è ottavo in campionato con 18 punti.

Ma quanto effettivo merito va attribuito al portiere polacco? Qual è stato il Fantavoto dell’estremo difensore nell’ultima gara contro la Fiorentina? Skorupski è da ritenersi un elemento sempre affidabile in chiave Fantacalcio? La scheda che segue, lo chiarirà, rispondendo a queste domande.

Come ha giocato Skorupski nell’ultima gara contro la Fiorentina?

Risultato in controtendenza per il Bologna nel dodicesimo turno. Infatti a Firenze c’è stata la vittoria della Viola per 2-1, con reti di Binaventura, Zirkzee e Nico Gonzalez. Di fatto una piccola svolta per la Fiorentina, che torna al successo dopo tre ko di fila, mentre il Bologna di Skorupski interrompe bruscamente una striscia di 10 risultati utili di seguito.

A livello di collettivo, il Bologna è stato decisamente meno brillante di altre partite. Tra coloro che hanno meno demeritato c’è però proprio il portiere Skorupski, che non ha commesso nessun grave errore ed anzi è stato attento per tutta la durata della gara, dando la consueta sicurezza tra i pali. Vero è che sul bel gol di Bonaventura non poteva oggettivamente fare nulla – un tiro molto preciso, forte e soprattutto imparabile. Mentre sul rigore è stato spiazzato.

Al Fantacalcio la prestazione risente dei due gol subiti. Ecco perché il Fantavoto è pari a quattro.

Skorupski, i voti al Fantacalcio

Come già nella passata stagione, il polacco Skorupski è una certezza tra gli undici giocatori a disposizione di mister Thiago Motta. Sempre vigile, efficace e poco incline ad errori ed imprecisioni, l’estremo difensore finora non ha mai offerto prestazioni molto al di sotto dei suoi standard.

Cinque gare su dodici sono clean sheet e in queste partite, infatti, sono sempre arrivate sufficienze, con voti compresi tra il sei e il sette. Quest’ultimo in particolare è il Fantavoto di Skorupski nella settima di campionato, che ha visto i rossoblù emiliani imporsi per 3-0 sull’Empoli.

Nelle altre gare in cui il portiere ha incassato almeno un gol, sono arrivati – inevitabilmente – i voti insufficienti. Ma si sa, questo è il meccanismo del Fantacalcio. Insufficienze però spesso lievi, come ad esempio il 5,5 nella partita contro la Juve alla seconda di campionato.

La valutazioni più bassa è il quattro, ottenuto finora tre volte e, oltre che nell’ultima gara, anche nella prima giornata di campionato contro il Milan – con due gol subiti – e nell’ottava contro l’Inter – anche in questa gara due i gol subiti.

I numeri di Skorupski in breve

Le cifre sintetiche di un calciatore non ne danno mai una valutazione completa e super dettagliata, ma servono a fornire un quadro d’insieme, utile specialmente a chi gioca al Fantacalcio.

Vediamo allora i numeri più importanti di Skorupski:

Partite a voto: dodici;

Gol subiti: dieci (in casa quattro, in trasferta sei);

Ammonizioni: una;

Espulsioni: zero;

Rigori parati: zero;

Fantamedia: 5,38.

Skorupski è affidabile al Fantacalcio?

Il polacco Skorupski finora si è dimostrato una garanzia tra i pali, e prova ne è l’utilizzo continuo da parte del tecnico Thiago Motta. Lui ha ripagato la fiducia sul campo, con prestazioni generalmente all’altezza.

E come nel Bologna, anche nel Fantacalcio l’estremo difensore è divenuto un punto fermo, in particolare per quei fantallenatori che si servono del modificatore. E’ una conferma di quanto di buono fatto già nella passata stagione 2022/2023: per lui lo scorso anno una Fantamedia pari a 6.19 – e per un portiere è un valore assolutamente buono.

Non è propriamente un pararigori, ma i suoi interventi sono spesso di pregevole fattura, dimostrando di saperci fare sia tra i pali che in uscita. Preferibile tuttavia il suo acquisto da parte di chi usa il modificatore, per una spesa che non vada oltre i 30-35 crediti per un budget di mille.