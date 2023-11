Ronaldo firma per due anni: torna a giocare la Champions

Cristiano Ronaldo può tornare in Champions League: clamorosa svolta per il fuoriclasse portoghese che firma per due anni

Cristiano Ronaldo e la Champions League, una storia che non si è ancora conclusa. Il fuoriclasse portoghese potrebbe tornare a giocare la principale torneo per club, suo palcoscenico preferito nell’arco dei venti anni di carriera.

CR7 la Champions League l’ha vinta già cinque volte, ma non ha mai smesso di desiderare di tornare a giocarla. Difficile farlo se si gioca in Arabia Saudita con la maglia dell’Al Nassr, squadra del campione portoghese dallo scorso mese di gennaio. Ronaldo è pronto a firmare un ulteriore contratto di due anni con la società saudita, allungando il suo accordo dal 2025 al 2027.

Una firma che, stando a quanto riferiscono fonti saudite, sarebbe molto vicina e che potrebbe non essere l’unica novità per Ronaldo.

L’Al Nassr e Ronaldo in Champions League: la proposta della Uefa

Stando a quanto riferisce la stessa fonte, infatti, l’Al Nassr potrebbe prendere parte alla prossima Champions League, quella che sarà disputata con una nuova formula.

Girone unico, trentasei squadre al via e otto partite garantite per ogni club. Tra questi potrebbe esserci anche la società saudita che la Uefa sta valutando di invitare. Alla base di questa decisione ci sarebbe la popolarità del club in cui gioca CR7 considerato uno dei tre più popolari al mondo.

Una ipotesi non nuova visto che già nei mesi scorso si è parlato di un’apertura della Champions alle formazioni saudite, considerato i grandi investimenti che le squadre della Saudi Pro League stanno facendo, portando lontano dall’Europa alcuni dei nomi più prestigiosi del calcio europeo.

Un’idea tornata a galla ora e che potrebbe avere come protagonista anche l’Al Nassr e Cristiano Ronaldo.