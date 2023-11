Roma, caccia al difensore: dalla Serie A alla Premier League

La Roma sta cercando un nuovo difensore centrale per la sessione invernale di mercato. Nel mirino un ex Juventus e alcuni giocatori di Premier League

Il direttore sportivo Tiago Pinto è già al lavoro per ampliare la rosa della Roma nella prossima sessione di mercato. Il primo colpo che il portoghese dovrà cercare di fare a gennaio sarà un nuovo difensore centrale. Occhi puntati sia in Serie A che in Premier League.

La prima parte di stagione della Roma non è stata esaltante, sia per quanto riguarda il gioco, sia per i risultati ottenuti. La squadra di Mourinho occupa, al momento, il settimo posto in classifica, soprattutto per colpa di una partenza sottotono. L’ultimo derby, terminato a reti bianche, non è riuscito a riaccendere la piazza giallorossa, ma ha solo evidenziato le lacune presenti in alcuni reparti della rosa.

In particolare preoccupa Mourinho la questione difensore centrale. Ancora ai box l’inglese Chris Smalling, alle prese con una tendinite da circa 2 mesi e mezzo, tempistica destinata ad aumentare. Oltre tutto, tra gennaio e febbraio, anche Evan N’Dicka non sarà disponibile, per via della Coppa d’Africa. Per ovviare a queste due problematiche, quindi, Tiago Pinto potrebbe tornare ad operare sul mercato già a gennaio, alla ricerca di un nuovo centrale.

Il primo nome sulla lista del DS portoghese, secondo quanto riporta Il Messaggero, potrebbe essere l’ex Spezia Jakub Kiwior. Il difensore polacco aveva stupito in Serie A, ma al momento sta facendo fatica a trovare spazio tra le fila dell’Arsenal. Per questo motivo i Gunners potrebbero lasciare partire in prestito il calciatore e la Roma cercherebbe di sfruttare l’occasione.

Difensore Roma, non solo Kiwior: le alternative

Jakub Kiwior non è l’unico nome presente sulla lista di difensori centrali di Tiago Pinto. Un ex giocatore di Mourinho, infatti, è finito nel mirino della Roma. Piace anche una delle migliori sorprese di questa Serie A.

Una delle principali alternativa a Kiwior per il reparto difensivo della Roma, sarebbe l’ex Juventus Radu Dragusin, su cui anche il Milan ha posato gli occhi. Il calciatore del Genoa, però, difficilmente potrebbe arrivare in prestito, perciò il costo dell’operazione sarebbe molto più elevato. L’ultima alternativa sarebbe Eric Dier, ormai completamente ai margini del progetto del Tottenham. Mourinho ha già allenato il difensore inglese durante la sua esperienza agli Spurs.