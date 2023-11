Ribaltone Juve e Milan: via libera e tradimento choc

Le ultime di calciomercato hanno come protagoniste le big della Serie A. L’operazione può arrivare al traguardo nella prossima finestra di gennaio

Niente Milan, ma anche Juventus, Inter e Roma. In definitiva niente Serie A per il difensore da tempo accostato alle big italiane, a volte dato addirittura in procinto di trasferirsi nel nostro massimo campionato. Alla fine, però, è rimasto sempre in Inghilterra. E in Premier potrebbe essere il suo futuro prossimo, seppur nella rivale del suo attuale club.

Stiamo parlando di Trevoh Chalobah, centrale nato in Sierra Leone ma con passaporto inglese. Quest’anno non è mai sceso in campo per un infortunio alla coscia che lo tiene fermo dallo scorso agosto. Difficilmente rientrerà tra i piani del Chelsea, anzi in UK sono sicuri che Pochettino non lo prenderà in considerazione una volta che tornerà disponibile. C’è insomma la certezza assoluta circa un suo addio nel calciomercato invernale.

Del resto Chalobah è stato vicino all’addio già in estate. Dopo l’accostamento, l’ennesimo, all’Inter, il classe ’99 è stato obiettivo concreto del Bayern Monaco allenato da Tuchel, suo tecnico tra le file dei ‘Blues’. C’entrano comunque sempre i nerazzurri, visto che il difensore fu in lizza per l’eredità di Pavard, trasferitosi alla corte di Inzaghi per 30 milioni più bonus.

In questi mesi, poi, Chalobah è stato affiancato alla Juventus e al Milan, delle due la più bisognosa di un rinforzo nel reparto arretrato considerata la lunga assenza di Kalulu e i continui acciacchi di Kjaer. Infine la Roma, di nuovo, dati i problemi di Smalling. Ma ora per il centrale si apre una possibilità clamorosa, la permanenza a Londra ma con trasloco al Tottenham, storica rivale cittadina del Chelsea, decimo in Premier.

Niente Serie A, Chalobah può restare in Premier: ci pensa il Tottenham

Quarti in campionato, con soli due punti in meno della capolista Manchester City, gli ‘Spurs’ hanno necessità di muoversi per un nuovo difensore poiché hanno perso per diversi mesi uno degli ultimi acquisti, l’olandese van de Ven.

Nonostante la rivalità, riporta ‘footballinsider247′.com’, il Chelsea non chiuderebbe le porte a una cessione di Chalobah al Tottenham. ‘Pagare moneta, vedere cammello’: di fronte a un’offerta valida, da 25-30 milioni, Todd Bohely lo venderebbe anche al club di Levy. Gli ‘Spurs’, comunque, dovrebbero vedersela col Bayern Monaco, intenzionato a tornare alla carica.