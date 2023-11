Ribaltone di De Laurentiis per il post Garcia: “Una barzelletta ogni volta”

Aurelio De Laurentiis si appresta a sorprendere ancora tutti per il dopo Garcia, Napoli spiazzato: “Scelta senza alcuna logica”

Una delle grandi doti di Aurelio De Laurentiis in tutto il suo ciclo partenopeo è stato la scelta dell’allenatore: difficilmente ha sbagliato in maniera clamorosa la scelta del tecnico a cui affidare la sua squadra. Un errore arrivato in estate quando ha pescato dal mazzo Rudi Garcia per sostituire Luciano Spalletti, tecnico campione d’Italia.

Una decisione sbagliata con cui sta facendo i conti ora il patron azzurro, l’esonero è ormai uno scenario inevitabile e in casa Napoli il casting per il dopo Garcia è entrato nella fase più calda. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, De Laurentiis non è rimasto convinto da Tudor e adesso sta virando con decisione su Mazzarri come traghettatore fino al termine della stagione. Una scelta conservativa, per permettere al Napoli di lavorare sul tecnico della prossima stagione con calma: sempre su queste pagine vi abbiamo raccontato, infatti, anche come il Napoli stia studiando Farioli. Intanto, i tifosi non hanno accolto con entusiasmo le ultime notizie.

Mazzarri pronto a tornare al Napoli: “Scelta molto discutibile”

Il nuovo allenatore del Napoli al ritorno dalla sosta delle nazionali rischia seriamente di essere Walter Mazzarri, un ritorno al futuro in piena sostanza.

L’incontro tra il tecnico livornese e ADL è stato positivo e il ritorno di Mazzarri a Napoli si sta per tramutare in realtà. Di seguito alcuni dei molti tweet dei tifosi campani sul ritorno di Mazzarri in panchina.

Vado a dormire che stiamo chiudendo con Tudor mi sveglio che mo stiamo trattando con Mazzarri,una barzelletta ogni volta — mery (@mery1926__) November 14, 2023

Per me Mazzarri sarebbe una scelta senza alcuna logica. Non ci credo, ne voglio crederci. — Freddo #ForzaNapoliSempre (@Freddo1972) November 14, 2023

Con Mazzarri è iniziata la lunga striscia dei 14 anni nelle coppe europee e proprio con Mazzarri terminerà questa striscia È un cerchio che si chiude. — SSC De Profundis (@italia_regno) November 14, 2023

Ragazzi non scherziamo eh… #Mazzarri — Enrico De Pompeis (@EDPompeis) November 14, 2023

@ADeLaurentiis caro presidente prendi subito Tudor che Mazzarri come minestra riscaldata fa schifo — Giuseppe Nunziata (@GiuseppeNu1926) November 14, 2023

Walter Mazzarri all'alba del 2024. Cos'ho fatto di male — Lorenzo (@LorenzoSpagno) November 14, 2023

Aurelio però tornano anche Lavezzi e Hamsik a questo punto scusa #Mazzarri — Fede. (@sp_fed) November 14, 2023

Preferire Mazzarri a Tudor è una roba che non sta né in cielo né in terra. Per il resto buon 2010 a tutti — 💙🏆🇮🇹 EX Campione d'Italia 🇮🇹🏆💙 (@Napolinolimits) November 14, 2023

"Non esiste una sola giovinezza" – Walter Mazzarri — Luca (@lucbofficial) November 14, 2023