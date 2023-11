Nuovo asse Juve-Tottenham, valigie pronte per gennaio

Nuovo affare sull’asse Torino-Londra tra Juventus e Tottenham, il giocatore può partire a gennaio

Nella complicata stagione scorsa, Samuel Iling-Junior è stata una delle note più piacevoli della Juventus. Il giovane inglese ha collezionato prestazioni spesso convincenti, ma nel corso di questa stagione sta perdendo posto nelle gerarchie di Allegri.

Tornato in campo contro il Cagliari a gara in corso, Iling-Junior ha rivisto il campo a distanza di diverse giornate, visto che l’ultima presenza risaliva al 23 settembre, contro il Sassuolo. Con quella contro il Cagliari sono 4 i gettoni stagionali, ma sono solo 113 i minuti collezionati. Per questo non è scontato che il natio di Islington possa lasciare Torino, magari già a gennaio.

Juventus, il Tottenham punta Iling-Junior già per gennaio

Come infatti riferisce il ‘The Independent’, il Tottenham avrebbe infatti messo gli occhi sul classe 2003, nazionale under-21 inglese.

Gli ‘Spurs’ stanno facendo i conti con numerosi infortuni e starebbero pensando proprio ad Iling-Junior per rafforzare la propria squadra. L’inglese porterebbe duttilità e imprevedibilità alla squadra di Postecoglu, che ha nel frattempo perso la vetta della classifica della Premier League, ma il cui obiettivo resta un piazzamento nei primi posti per potersi qualificare alla Champions League 2024/2025. Potrebbero essere addirittura cinque le squadre inglesi a qualificarsi in Champions il prossimo anno e questo è il grande obiettivo dei londinesi, tra le grandi sorprese di questa prima parte di stagione.

Il giocatore non sta trovando molto spazio con Allegri e, di fronte alla possibilità di giocare di più, potrebbe aprire ad un ritorno in Inghilterra. Il Tottenham però dovrà soddisfare le richieste della Juventus, visto che il ragazzo è sotto contratto con i bianconeri sino al 2025. Un contratto prolungato proprio un anno fa, nel dicembre 2022. Ecco quindi che, a distanza di poche sessioni di mercato, un nuovo giocatore potrebbe lasciare Torino per approdare a Londra, come era successo per Kulusevski e Bentancur, che dalla Juventus si erano trasferiti al Tottenham nel gennaio 2022.