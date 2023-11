Juventus super, il verdetto è chiaro: “Merito di Giuntoli”

La Juventus torna competitiva per il vertice, ci sono anche evidenti meriti di Giuntoli: la dichiarazione sul ds bianconero

Alla pausa per le nazionali di novembre, si arriva con indicazioni di classifica piuttosto interessanti. La prima delle quali ci dice che la Juventus sta dimostrando di avere le armi per lottare per il primato e dopo la sosta giocherà per la vetta nello scontro diretto contro l’Inter.

Bianconeri giunti a cinque vittorie di fila nonostante un gioco non entusiasmante. Ma che intanto sono lì. La disamina del momento della squadra di Allegri è chiaro secondo Guido Vaciago, intervenuto a ‘Tv Play’. Il giornalista di ‘Tuttosport’ ha dichiarato: “E’ una squadra con problemi tecnici visto che Chiesa e Vlahovic non stanno rendendo al meglio, ma sta trovando forza nella ricerca di obiettivi comuni. Ai suoi tempi Trapattoni riceveva le stesse critiche di Allegri”.

Juventus al top, Napoli in crisi: “Ecco il grave errore di De Laurentiis”

Ci sono anche, secondo Vaciago, meriti evidenti di Giuntoli. Ed è inevitabile pensare al momento che sta vivendo il Napoli campione uscente, ex squadra del ds bianconero.

“La Juventus pur avendo perso giocatori importanti come Paredes, Di Maria e Bonucci sta rendendo meglio, credo che del merito di Giuntoli ci sia – ha spiegato Vaciago – De Laurentiis invece ha sottovalutato forse l’impatto che lui e Spalletti avevano avuto sul Napoli vincente, di sicuro le colpe non sono mai di una sola persona”.