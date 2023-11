Il ritorno di Tudor in Serie A è solo rimandato: “Firma biennale”

Le voci sul futuro di Igor Tudor continuano a calamitare l’attenzione mediatica. Le ultime indiscrezioni dalla Francia alimentano ancora una volta il ‘caso’

Prima della virata decisiva su Walter Mazzarri, il Napoli aveva trattato con molta insistenza il possibile ingaggio di Tudor. Aurelio De Laurentiis, però, ha deciso di non accettare le condizioni contrattuali richieste dall’ex tecnico del Marsiglia, chiudendo l’accordo per Mazzarri che detto sì ad un contratto di sei mesi, sul quale ha apposto anche la firma ufficiale.

Non si tratta di un dietrofront inaspettato. Come già rivelato da calciomercato.it, sebbene i contatti tra il Napoli e Tudor fossero molto intensi, non era stata ancora raggiunta un’intesa definitiva tra le parti. Gli Azzurri, infatti, spingevano per chiudere la trattativa sulla base di un contratto di sei mesi con opzione per un’altra stagione, che sarebbe divenuta obbligatoria al raggiungimento di determinate condizioni. L’opzione Cannavaro, così come la candidatura di Mazzarri, erano molto più di semplici alternative e il corso degli eventi lo ha confermato. Tuttavia, potrebbe non passare molto tempo prima di rivedere Tudor su una panchina di Serie A.

Dalla Francia, Tudor-Napoli a giugno: possibile firma biennale

Secondo quanto evidenziato da l’Equipe, il futuro di Tudor potrebbe tingersi ugualmente d’azzurro. Secondo l’autorevole testata transalpina, infatti, l’ex vice di Pirlo potrebbe firmare il suo contratto con il Napoli in estate.

Non è escluso, infatti, che le parti possano aver dirottato i contatti in vista dei prossimi mesi. A quel punto, a campionato finito e dunque a bocce ferme, Tudor potrebbe legarsi al club azzurro con un contratto di due anni. Scenario da non escludere a priori che, però, potrebbe subire nuove variazioni in corso d’opera. Non sono pochi, infatti, i club alla ricerca di un allenatore e non è escluso che Tudor venga contattato anche da altre compagini.

Ad ogni modo il focus del Napoli è rivolto principalmente al prosieguo di una stagione nella quale Osimhen e compagni stanno faticando a trovare quella continuità di rendimento che aveva garantito loro la vittoria del campionato lo scorso anno. Il KO casalingo patito per mezzo dell’Empoli ha portato al ribaltone in panchina con l’esonero di Garcia. A Mazzarri spetterà il compito di compattare l’ambiente per riuscire a risollevare la china. In estate sarà tutto un altro discorso. Con Tudor sempre alla finestra…