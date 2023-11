Federico Chiesa, numeri e statistiche di un calciatore che nella Juve fa la differenza

Chiesa è un giocatore utile ai bianconeri, perché ricco di qualità e disposto al sacrificio. Ma c’è un rischio al Fantacalcio.

Federico Chiesa è un punto di riferimento nella Juve. Anzi resta uno degli elementi chiave dei bianconeri nonostante qualche guaio fisico ne abbia leggermente limitato l’utilizzo negli ultimi tempi. Classe 1997, l’attaccante è un ala offensiva versatile e capace di occupare ambo le fasce in ipotesi di tridente, ma in grado all’occorrenza anche di fare la seconda punta.

Oggi la Juventus è caccia del primato in classifica di Serie A, occupato al momento dall’Inter con due lunghezze di vantaggio sui bianconeri. A Chiesa il compito di supportare la manovra offensiva della squadra ma anche, e soprattutto, fare gol.

Nella nostra consueta scheda faremo il punto sull’ultima prestazione di Federico Chiesa con la maglia della Juventus, con qualche cenno anche al rendimento complessivo in questa prima parte di stagione. Chiesa resta un buon acquisto al Fantacalcio? Oppure è preferibile riflettere bene prima di comprarlo? Ecco cosa sapere.

Come ha giocato Chiesa nell’ultima gara contro il Cagliari

Sabato 11 novembre la Juve ha affrontato i rossoblù sardi in una gara tra le mura amiche. Quinta vittoria consecutiva per gli uomini di Allegri, che tuttavia non hanno colto un agevole successo. In partita è successo tutto nella ripresa e da calcio piazzato: anzitutto Bremer ha aperto le marcature con assist di Kostic, poi è giunto il 2-0 ad opera di Rugani.

Dossena per il Cagliari ha segnato il gol del 1-2, di testa, per un pelo mancando poi il pareggio – e ancora una volta con una conclusione aerea. Nella Juventus diversi i giocatori sopra la sufficienza, tra cui i citati Kostic, Bremer e Rugani.

Federico Chiesa non ha trovato la via del gol, ma si è dato da fare con il consueto impegno e zelo. Determinato a ritornare alla rete, ci ha provato più volte senza riuscire. Tuttavia qualche buon spunto dei suoi si è visto, come in fase di rifinitura per un Kean non al meglio.

La sua valutazione finale al Fantacalcio è stata così pari a sei.

Federico Chiesa, i voti al Fantacalcio

Tolta la gara della settima giornata, il derby con il Torino, Federico Chiesa è sempre entrato in campo in questa prima parte di stagione 2023/2024. Undici apparizioni sul terreno di gioco su dodici turni, ma anche tre sole gare in cui il talento figlio d’arte ha giocato per tutti i 90 minuti.

Nelle prime quattro di campionato, l’attaccante è stato sempre sostituito sul finale di gara, ma non per prestazioni opache – tutt’altro. Infatti esclusa la seconda giornata – match tra Juve e Bologna in cui non ha segnato e in cui ha preso un Fantavoto pari a 5,5 – nelle prime partite del torneo di A, Chiesa è andato a segno in quattro distinti confronti – ovvero dalla prima alla quinta di campionato. Un avvio con il botto che gli è valso un 10,5 alla prima di campionato, un 9,5 alla terza e un 10 alla quarta.

Meno bene nella sesta e settima giornata, contro Lecce ed Atalanta: per lui infatti solo un 5,5 in ambo le gare, senza gol. Dopo il problema fisico che lo ha tenuto fuori nel derby, Federico Chiesa è tornato in campo dalla nona giornata, registrando un minutaggio via via maggiore. Ultimamente però sono mancati i gol, e questo non ha potuto che riflettersi sui Fantavoti, che hanno infatti oscillato tra il 5,5 e il 6.

I numeri di Federico Chiesa in breve

Come è noto i sintetici numeri non riassumono l’andamento di un calciatore al massimo dettaglio, però sono indicativi di un certo stato di forma. E ciò è utile specialmente a chi si cimenta nel celebre gioco simulativo del Fantacalcio.

Ecco le cifre chiave di Chiesa:

Partite a voto: dieci;

Gol: quattro;

Assist: zero;

Ammonizioni: una;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 7,40.

Federico Chiesa è un acquisto affidabile al Fantacalcio?

Federico Chiesa è un attaccante che abbina quantità e qualità, corsa e altruismo come pure talento ed abilità nel finalizzare. Esplosivo, carismatico e molto mobile, l’atleta punta anche sulla velocità per incunearsi nelle difese avversarie.

Abile nel dribbling e nei tiri dalla distanza, l’attaccante classe 1997 va considerato come un elemento di prim’ordine anche al Fantacalcio. E’ un top di lista e degno del primo slot, nelle due varianti Classic e Mantra.

Attenzione però: su Chiesa però pesa l’incognita infortuni e infatti il prezzo ideale per cui comprarlo è da ritenersi variabile tra i 100 e i 120 crediti per un budget di mille, in relazione al numero di giocatori in lega. Non consigliabile prenderlo per una cifra più alta, perché pur avendo qualità indiscusse, il rischio stop per infortunio è più alto che in altri giocatori.