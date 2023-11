Dimarco, la soluzione in più nell’Inter di Inzaghi

Nella rosa nerazzurra uno degli elementi più importanti è, senza ombra di dubbio, Dimarco; giocatore indispensabile per gli schemi di Inzaghi

Il campionato è andato in pausa e in testa alla classifica troviamo l’Inter; i nerazzurri stanno confermando di essere la principale candidata per la vittoria dello scudetto. Squadra forte, costruita benissimo sul mercato, con diverse alternative e la possibilità di fare bene in tutte le competizioni. Abbiamo parlato, giustamente, del campionato dove la voglia è quella di arrivare alla fine davanti a tutti; non possiamo, però, non parlare delle coppe dove i ragazzi di Inzaghi proveranno ad arrivare il più lontano possibile.

Sono obiettivi non semplici da raggiungere ma il tecnico nerazzurro può contare su una rosa profonda e con diverse qualità. Tra gli elementi più importanti dell’Inter non possiamo non andare a menzionare Dimarco, giocatore fondamentale negli schemi di Inzaghi sotto tutti i punti di vista.

Come ha giocato Dimarco l’ultima partita: Inter Frosinone

L’ultima partita di campionato ha visto l’Inter affrontare il Frosinone in un match che diventava fondamentale considerando la vittoria della Juventus e la necessità da parte dei nerazzurri di tornare al primo posto della classifica. La sfida poteva nascondere delle insidie e questo per via dei ragazzi di Di Francesco, una delle sorprese di questa prima parte di stagione.

Un match che i nerazzurri hanno chiuso tra la fine del primo e l’inizio del secondo tempo con due gol fondamentali per poter andare a gestire la partita nei successivi minuti. Tra i protagonisti non possiamo non andare a menzionare Dimarco capace di sbloccare il risultato grazie ad un gol da distanza siderale; rete che dimostra, senza ombra di dubbio, le capacità balistiche di un giocatore con qualità tecniche importanti.

Fantacalcio: i voti di Dimarco

Un giocatore fondamentale all’interno del sistema di gioco dell’Inter ma che diventa indispensabile anche a livello fantacalcistico dal momento che il terzino porta una serie di bonus, a livello di gol e assist, in grado di regalare non poche soddisfazioni a chi ha deciso di puntare su di lui. Il suo esordio è stato contro il Monza alla prima partita di campionato dove ha mostrato tutte le sue qualità acquistando un sei e mezzo di ottimo livello.

Nelle successive tre partite (contro Cagliari, Fiorentina e Milan) abbiamo visto un Dimarco assolutamente decisivo per i successi della sua squadra dal momento che il terzino azzurro è stato capace di fornire, in ogni partita, un assist vincente. Tre match dove il classe 1997 ha ricevuto, a livello di valutazione, un sette e mezzo assolutamente meritato.

La prima soddisfazione a livello di gol è arrivata nel match in casa dell’Empoli; una partita più complicata del previsto con Dimarco capace di realizzare il gol decisivo. Rete bellissima e che dimostra tutte le sue abilità balistiche; terzino abile non solo negli assist ma anche nelle conclusioni dalla distanza. La sua prestazione gli è valsa un meritatissimo dieci. Sufficienza piena, invece, nel match contro il Sassuolo dove è stato tra i migliori della sua squadra.

Assente contro la Salernitana è tornato a disposizione nel match con il Bologna quando ha fornito una buonissima prestazione ottenendo, a livello di voto, un sei e mezzo. Altra sufficienza nella trasferta in casa del Torino mentre nel big match con la Roma è tornato decisivo; Dimarco, infatti, va a realizzare l’assist per Thuram che permettono ai nerazzurri di portarsi a casa il match. L’unica prestazione probabilmente sotto le attese è stata quella di Bergamo a casa dell’Atalanta; il terzino ha faticato a mostrare le sue qualità uscendo con un cinque e mezzo. Concludiamo con il match contro il Frosinone dove ha messo a segno uno dei gol più belli della stagione; rete che gli ha fatto guadagnare un sette e mezzo.

Dimarco nella probabile formazione di Juventus Inter

Al termine della sosta per le nazionali (decisiva per la qualificazione azzurra ai prossimi europei), il campionato italiano torna con una super sfida. Parliamo del derby d’Italia tra Juventus ed Inter, un match fondamentale per entrambe le squadre; i bianconeri vogliono i tre punti in modo da dimostrare di poter competere fino alla fine mentre i nerazzurri hanno l’obiettivo di dare un altro importante colpo al campionato.

Sarà, molto probabilmente, un match particolarmente intenso tra due squadre che vogliono ritagliarsi un ruolo da protagoniste nel corso della stagione. Tra i giocatori attesi non possiamo non andare a menzionare Dimarco; il terzino, con le sue qualità, può essere una soluzione in più all’interno della partita e rappresentare un vero e proprio punto di forza per Inzaghi.

Andiamo a vedere la probabile formazione dell’Inter con la presenza del terzino dal primo minuto. Sommer; Bastoni, Acerbi, Darmian; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lautaro, Thuram

Dimarco nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo dunque sottolineato l’importanza di Dimarco all’interno della rosa nerazzurra ma anche dal punto di vista del Fantacalcio considerando come, con le sue caratteristiche, sia in grado di portare un numero di gol e assist veramente notevole. A tal proposito andiamo a vedere le statistiche aggiornate del giocatore nerazzurro fino a questo momento.

Gol: due

Assist: quattro

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 7.36

Dimarco, soluzione vincente nella rosa nerazzurra

In questa prima fase di stagione stiamo vedendo la forza dell’Inter e la capacità, da parte dei nerazzurri, di vincere le partite senza soffrire troppo. Nel sistema di gioco di Inzaghi, il 3-5-2, hanno un ruolo fondamentale gli esterni; Dimarco, da questo punto di vista, rappresenta a livello offensivo una risorsa indispensabile.

Giocatore che accompagna costantemente l’azione, abile nel servire i propri compagni con un sinistro educatissimo ma anche capace di risolvere la partita grazie alle sue straordinarie abilità balistiche. Gli obiettivi dei nerazzurri sono importanti e, per raggiungerli, un giocatore come Dimarco è fondamentale.