De Sanctis chiama Giuntoli: assalto alla Juve a gennaio, si punta al prestito

De Sanctis vuole rinforzare la rosa della sua Salernitana e, a tal proposito, sta pensando per gennaio ad un giocatore della Juventus

Nell’ultima giornata di campionato, la Salernitana ha pareggiato in casa del Sassuolo una partita che ha lasciato molto amaro in bocca considerando come i ragazzi di Inzaghi si erano portati avanti di due gol. I tre punti avrebbero sicuramente portato la giusta carica ad una squadra all’ultimo posto della classifica con cinque punti e ancora la casella partite vinte a quota zero.

Bisogna andare a cambiare marcia dal momento che la salvezza dista sei punti e squadre come Empoli ed Udinese hanno trovato risultati importantissimi in ottica salvezza. La sosta per le nazionali può essere di grande aiuto alla Salernitana anche se alla ripresa del campionato ci sarà la sfida, per nulla semplice, contro la Lazio; match complicato, visto la forza dei biancocelesti, ma dove i ragazzi di Inzaghi devono provare ad ottenere un risultato positivo.

La salvezza, l’obiettivo stagionale della Salernitana, è ancora alla portata ma come detto serve una svolta; da questo punto di vista il mercato può essere fondamentale con la società pronta, nella sessione invernale, a rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. Tra i possibili obiettivi troviamo un centrocampista con De Sanctis che potrebbe bussare alla porta della Juventus.

Salernitana, piace Nicolussi Caviglia: la situazione

Una squadra che vuole rinforzarsi nel prossimo mercato invernale in modo da aumentare le chance di raggiungere la salvezza; la Salernitana, nella figura di De Sanctis, sembra intenzionata a chiudere Nicolussi Caviglia alla Juventus con Giuntoli che potrebbe ricevere l’offerta a gennaio.

Il centrocampista ha giocato una sola partita entrando nel finale del match contro il Cagliari; minutaggio, fino a questo momento, decisamente ridotto e, proprio per questo, nel prossimo mercato invernale potrebbe lasciare il club qualora però arrivasse la giusta offerta. Bisogna, però sottolineare anche come la Juventus in mezzo al campo abbia la coperta corta considerando le situazioni di Pogba e Fagioli e l’infortunio di Locatelli.

Nicolussi Caviglia potrebbe dunque trovare un maggiore spazio a centrocampo ma a gennaio la Juve potrebbe intervenire sul mercato e questo di certo non aiuterebbe il classe 2000. La Salernitana, dunque, monitora con grande attenzione il centrocampista che in passato piaceva anche al Frosinone ma questa pista sembra ormai essersi freddata considerando le soluzioni in mezzo al campo a disposizione di Di Francesco.

A gennaio possibile cambio di maglia per il giovane centrocampista; la Salernitana potrebbe essere la squadra adatta per la crescita del classe 2000. Non ci resta che aspettare per scoprire il futuro di Nicolussi Caviglia.