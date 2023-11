UFFICIALE, lascia il ritiro della Nazionale: Juve-Inter a rischio

Forfait ufficiale per Luciano Spalletti che dovrà fare a meno del centrocampista per i prossimi due impegni

Si è aperta con un infortunio ufficiale la settimana della Nazionale Italiana di Luciano Spalletti. Il commissario tecnico della selezione azzurra, che nei prossimi due incontri si giocherà la qualificazione ai prossimi Europei 2024, dovrà fare a meno di un centrocampista sicuramente molto importante.

Come trasmesso negli ultimi minuti dalla Federcalcio Italiana, infatti, Locatelli rientrerà nelle prossime ore alla Continassa in seguito ad un infortunio. Il centrocampista della Juventus era uscito acciaccato dalla sfida di sabato con il Cagliari e non sarà a disposizione di Spalletti per i match contro Macedonia del Nord e Ucraina. Questo l’annuncio della FIGC: “Il centrocampista Manuel Locatelli, valutata l’ indisponibilità a seguito di infortunio, non sarà disponibile per le gare contro Macedonia del Nord e Ucraina e pertanto farà rientro al club di appartenenza”.

Una pessima notizia ovviamente per Massimiliano Allegri, in attesa di ulteriori accertamenti che verranno eseguiti direttamente dal club bianconero nei prossimi giorni. Uno stop che avviene a due settimane dal big match segnato in rosso sul calendario della Juve, vale a dire lo scontro scudetto contro l’Inter in uno dei derby d’Italia più sentiti degli ultimi anni in campionato.