Sconfitta ed esonero: UFFICIALE la scelta dei bianconeri

E’ arrivato il comunicato ufficiale: dopo il passo falso di sabato, il club ha decido di esonerare l’allenatore

E’ costato davvero caro il ko nel weekend al tecnico bianconero, esonerato proprio pochi minuti fa. E’ appena arrivato il comunicato ufficiale:

William Viali non è più l’allenatore dell’Ascoli Calcio. Il club cadetto – continua la nota, apparsa sui canali ufficiali – comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra il tecnico 48enne di Vaprio d’Adda.

Ascoli, esonerato Viali: via con soli dodici punti

L’esonero è così arrivato dopo la sconfitta, interna allo stadio Cino e Lillo Del Duca, contro il Como, la settima della stagione.

La nuova guida sarà, dunque, chiamata a salvare la squadra, che oggi si trova al sedicesimo posto, in zona playout, a sole due lunghezze dalla retrocessione.

Viali lascia l’Ascoli dopo aver totalizzato dodici punti, frutto di tre vittorie e tre pareggi, in tredici match giocati. L’ultimo successo era arrivato il 21 ottobre, in trasferta, contro il Lecco.

Aggiornamento 22.30 – In serata l’Ascoli ha comunicato il nome del successo di Viali. Si tratta di Fabrizio Castori, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione per un’ulteriore stagione in caso di raggiungimento dei playoff. Per il tecnico marchigiano si tratta di un ritorno in bianconero, avendo guidato i bianconeri da novembre 2010 a novembre 2011.