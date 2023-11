Sarri, polemica sul campo dell’Olimpico dopo il derby: la posizione di ‘Sport e Salute’ | CM.IT

Nella conferenza stampa post Lazio-Roma, Sarri ha criticato fortemente le condizioni del terreno o di gioco dell’Olimpico: ecco la posizione di Sport e Salute, proprietaria dell’impianto

Lazio e Roma si spartiscono la posta in palio nel derby della capitale. All’Olimpico è 0-0, un ‘pareggino’ come l’ha definito José Mourinho. Nel postpartita, come spesso accade, entrambi – lui e Sarri – hanno dato spettacolo in conferenza stampa.

Lo Special One se l’è presa con l’arbitro Massa, a suo parere addirittura “dominato completamente da Immobile”. Sarri invece è tornato ad attaccare il campo dell’Olimpico, che più volte è stato oggetto di polemica da parte dell’allenatore della Lazio. “Hanno giocato due squadre tra le più forti in Italia, su un campo amatoriale. Non è possibile andare avanti così. Se un giorno andrò via dalla Lazio sarà per questo motivo. Noi nel 95% delle azioni usciamo a palla bassa, le altre il 70%. Se giochiamo 700 palloni a partita fa la differenza”.

Lazio-Roma, le parole di Sarri e la posizione di ‘Sport e Salute’

Lo stadio Olimpico è gestito da Sport e Salute, che è la società proprietaria dell’impianto, a cui Lazio e Roma versano un canone annuale di ‘affitto’. Negli ultimi mesi il terreno di gioco è stato sottoposto a uno stress importante viste le tantissime partite – quasi sempre ravvicinate – giocate da Lazio e Roma in tutte le competizioni.

E non a caso nelle scorse settimane sono continuati i lavori di implementazione dei sistemi relativi al mantenimento e miglioramento del manto erboso. Anche in virtù di questo, ‘Sport e Salute’ sottolinea che il terreno di gioco dell’Olimpico è in ottime condizioni e rispetta totalmente i requisiti della Uefa, in particolare i criteri di planarità e densità. Per questo motivo, al momento la società proprietaria dell’impianto del Foro Italico non ritiene che il manto erboso dell’Olimpico sia un tema da affrontare o risolvere.