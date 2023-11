Niente Napoli per Conte: “Ha già un preaccordo con un’italiana”

Per il dopo Garcia, Antonio Conte non sembra essere più un’opzione per il Napoli: “Ha già un preaccordo con un’italiana”

Un mese fa, alla scorsa sosta per le nazionali, la situazione in casa Napoli era pressoché identica: Rudi Garcia sembra essere completamente esautorato da Aurelio De Laurentiis, già in contatto con il possibile sostituto. Una grande differenza, tuttavia, sembra esserci: l’allenatore con cui sta parlando il patron azzurro non è più Antonio Conte.

Come vi abbiamo raccontato dettagliatamente nella serata di ieri sulle pagine di Calciomercato.it, il Napoli ha avviato i contatti con Igor Tudor e il suo entourage. Il tecnico croato vorrebbe delle garanzie (un anno e mezzo di contratto) e sarebbe qualcosa in più che un semplice traghettatore. Tornando ad Antonio Conte, invece, la situazione sembra essere ben delineata: nessun club in corsa, con la sensazione che stia aspettando una chiamata importante al termine della stagione. Nuove indiscrezioni.

Antonio Conte non è un’opzione per il Napoli: “È già sotto contratto con un altro club”

L’allenatore italiano più illustre senza panchina, al momento, è senza ombra di dubbio Antonio Conte. Il tecnico salentino sta aspettando il progetto giusto e difficilmente accetterebbe una chiamata in corsa.

Ai microfoni di Radio Radio, Mario Mattioli ha rivelato: “A Napoli l’unico che volevano era Conte, qualsiasi altro sarebbe stato contestato a priori. Ma Conte è già sotto contratto, tra virgolette, con un’altra società italiana e non credo che possa rompere quel preaccordo per andare a Napoli, non essendo un amante delle situazioni prese in corsa”. Il tecnico salentino sarebbe in parola con un’altra società italiana.

Le opzioni sembrano essere fondamentalmente due: la Juventus e la Roma. I bianconeri stanno vivendo un momento positivo a livello di risultati e Massimiliano Allegri non appare in bilico, né adesso né per la prossima stagione. Situazione completamente differente per José Mourinho: i giallorossi non stanno lottando per i primi quattro posti nemmeno quest’anno e al termine della stagione l’addio appare quasi inevitabile. L’ombra di Antonio Conte, in tutto questo, continua ad aleggiare sui due allenatori: Juve o Roma, non c’è altra strada.