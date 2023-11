Né Tudor né Conte: “Il nome giusto per il Napoli è solo uno”

Con Garcia sempre più lontano, sono diversi i nomi che orbitano intorno alla panchina del Napoli: “L’uomo giusto è uno solo”

Il ribaltone in casa Napoli sembra ormai essere inevitabile, con Rudi Garcia disarcionato dalla panchina dall’eurogol di Kovalenko. Aurelio De Laurentiis e la dirigenza partenopea stanno lavorando su diversi profili: se Antonio Conte si raffredda, Igor Tudor è sempre più caldo.

Come vi abbiamo raccontato in maniera dettagliata sulle pagine di Calciomercato.it nella serata di ieri, i contatti con il tecnico croato e il suo entourage sono ben avviati. Al momento, appare come l’allenatore in pole position per ereditare la panchina di Rudi Garcia. In tutto questo, però, la tifoseria del Napoli avrebbe un preferito per uscire da questo momento delicato.

Altro che Tudor e Mazzarri, i tifosi vogliono Gallardo: “È l’uomo giusto per il Napoli”

Uno degli allenatori più affascinanti presenti sul mercato degli svincolati è Marcelo Gallardo. Il tecnico argentino, dopo aver vinto tutto con il River Plate, si trova senza panchina ed è in attesa della chiamata giusta per la sua prima avventura europea.

Proprio Napoleon, come lo chiamavano i tifosi del River, sarebbe il tecnico che più infiamma la tifoseria partenopeo. Su X (ex Twitter) sono tanti i commenti al riguardo e molti tifosi del Napoli stanno chiedendo al patron De Laurentiis di chiamare Marcelo Gallardo. Ecco alcuni dei molti tweet sul tecnico argentino.

Il problema principale qui è che Aurelio si è fissato con Italiano per giugno. Un altro fallimento annunciato. Avere la forza di cambiare idea, prendere Gallardo. — Francesco Grassi (@fragrassi98) November 13, 2023

#Tudor? @ADeLaurentiis @sscnapoli Marcelo Gallardo è il nome giusto per non buttare completamente la stagione… — Stefano Russo 🇵🇸 (@stefarussnaples) November 13, 2023

La soluzione più giusta per il presente e soprattutto per il futuro è Gallardo

STOP — maravulcano🌋 (@maravesuvio) November 13, 2023

@ADeLaurentiis c’è solo un nome se non riusciamo ad arrivare a #Conte, il nome è #Gallardo.

Hai provato la scommessa, ora si va sul Top.@sscnapoli pic.twitter.com/XfXVx6Lrfp — Il Segretario 🇮🇹 (@donkeynapoli) November 12, 2023