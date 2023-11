Mourinho, incubo derby: numeri horror

La Roma di Mourinho, dopo il pareggio nel derby, continua la sua striscia per nulla positiva nelle sfide contro la Lazio

Nella dodicesima giornata di Serie A i riflettori erano puntati sul derby della capitale; attesa non ripagata da quanto successo sul campo con le due squadre che, fatta eccezione per qualche giocata, non sono riuscite a prendere il predominio della partita. Lo spettacolo, invece, non è mancata sugli spalti con le due coreografie che come al solito hanno fatto da padrone.

La partita, come detto, non è stata delle migliori e la sensazione (specialmente negli ultimi minuti) è che il pareggio andasse bene ad entrambe le squadre considerando soprattutto la sosta per le nazionali e due settimane che rischiavano di essere tragiche per chi avesse perso il derby. Lato Roma ci si aspettava, molto probabilmente, qualcosa in più considerando la brutta sconfitta di Praga che ha seriamente messo a rischio il primo posto nel girone di Europa League.

Mourinho ha provato, soprattutto con il pressing alto, a mettere in difficoltà la Lazio ma alla sua squadra è mancato l’ultimo passo per trovare la via della rete. Un pareggio che sicuramente muove la classifica ma, in virtù dei risultati di Milan e Napoli, sarebbe stato meglio vincere; il tecnico portoghese però non ha un buon rapporto con il derby e la partita di ieri non ha fatto altro che confermarlo. I numeri di Mourinho contro la Lazio, infatti, sono tutto tranne che positivi.

Mourinho e i derby: una sola vittoria da quando allena la Roma

Il tecnico portoghese, da quando siede sulla panchina della Roma, ha giocato cinque derby e il bilancio non è sicuramente positivo; ieri è arrivato il primo pareggio di Mourinho nella stracittadina interrompendo una striscia di due sconfitte consecutive. Nella passata stagione, infatti, i biancocelesti si sono aggiudicati entrambi i match contro la Roma vincendo uno a zero sia all’andata sia al ritorno; due partite dove è stato protagonista, in negativo, Ibanez.

La Roma ha perso anche il primo derby con Mourinho in panchina; il ventisei settembre del 2021 i biancocelesti si sono imposti per tre a due grazie alle reti di Milinkovic, Pedro e Felipe Anderson. L’unica vittoria dei giallorossi è quella del venti marzo 2022 grazie alla doppietta di Abraham e alla rete, su punizione, di Pellegrini. Quello del centrocampista azzurro è, ancora oggi, l’ultimo gol messo a segno dai giallorossi in un derby.

Numeri dunque non positivi con tre sconfitte, un pareggio e una sola vittoria; bisogna invertire il trend a partire dal match di ritorno anche se Roma e Lazio potrebbero incontrarsi in Coppa Italia ai quarti di finale.