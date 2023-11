Messaggio chiaro ad Inzaghi: “Lo sa anche lui”

Il messaggio per Simone Inzaghi arriva abbastanza chiaro: il tecnico dell’Inter ne è consapevole

In attesa di Juventus-Inter saranno due settimane di tante chiacchiere, pronostici, previsioni. La pausa per il campionato consentirà di allungare l’attesa per il derby d’Italia, ma intanto sono proprio bianconeri e nerazzurri i principali candidati allo scudetto.

Anzi, stando a quanto riferito da Stefano Mauri sul canale Twitch di Tv Play, tocca all’Inter la palma di favorita: “L’Inter è costretta a vincere, lo sa anche Inzaghi. È la più forte, questo è l’anno buono. Juventus? Ha un gioco chiaro, non prende gol e qualcuno lo fa. Che sia un bel gioco o brutto è un altro discorso”.

Da Juventus-Inter al Milan, formazione in crisi di risultati: “La scelta di Ibrahimovic è quella di avere un dirigente di spessore. Serve un ruolo ben definito, non di campo. Deve essere uomo società, così Pioli non perderà potere all’interno dello spogliatoio”.

Dall’Inter al Napoli, Ravanelli: “No al traghettatore per gli azzurri”

Si passa quindi a parlare della situazione del Napoli con Garcia di fatto esonerato e la trattativa per portare Tudor in azzurro.

Ravanelli da questo punto di vista dice: “Sembra che Garcia non sia entrato nel cuore dei calciatori. Alcuni atteggiamenti dei giocatori più importanti lasciano intendere che l’allenatore non abbia il polso dello spogliatoio. Se De Laurentiis sceglie di cambia, significa che per salvare la stagione sacrificherà la sua scelta. Non è corretto prendere un traghettatore: serve un allenatore su cui fare affidamento per un periodo più lungo di 7 mesi”.