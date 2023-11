Marotta: “Inzaghi è molto bravo. Derby con la Juve, vi spiego” | VIDEO CM.IT

Le parole dell’Ad dell’Inter a margine della lezione alla Bicocca: “Il derby d’Italia è una partita che affronteremo con calma, è il bello di questo campionato e dell’incertezza che c’è”

Marotta vola basso all’indomani del successo sul Frosinone che ha riproiettato l’Inter in vetta alla classifica: “Siamo in una fase interlocutoria della stagione”.

L’Ad nerazzurro ha però applaudito al lavoro di Inzaghi: “È molto bravo – le sue parole a margine di una lezione/seminario alla Bicocca – Sa gestire molto bene partite anche difficili da sbloccare come quella di ieri, dove poi emerge la compattezza e la voglia di raggiungere un obiettivo importante”.

🎥 #Inter – #Marotta: “La squadra e #Inzaghi stanno rispondendo bene, il tecnico sa gestire molto bene partite difficili come quella di ieri. #JuveInter? L’affronteremo con calma, il bello è l’incertezza di questo campionato. Siamo in una fase interlocutoria” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/ZpNJWE4LIh — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 13, 2023

In conclusione, Marotta non si è sbilanciato più di tanto sul big match contro la Juventus in programma dopo la pausa per le nazionali: “È una partita che affronteremo con calma, è il bello di questo campionato e dell’incertezza che c’è. Con calma affronteremo tutto”.