Juve, sliding doors Kostic: dall’addio in estate alla ‘fortuna’ di Allegri

La Juventus si sveglia seconda in classifica. La vittoria dell’Inter contro il Frosinone ha ristabilito le gerarchie del campionato, prima della pausa e del tanto atteso scontro al vertice tra i nerazzurri e i bianconeri

La vittoria casalinga contro il Cagliari ha messo in mostra, ancora una volta, le ottime doti di Filip Kostic, eroe silenzioso di questa Juve e autore di un altro assist, stavolta per la capocciona di Gleison Bremer.

Nella Juventus di mister Massimiliano Allegri la copertina se la stanno prendendo i difensori. Si voglia per la lunga striscia di clean sheet – imbattibilità della porta di Wojciech Szczesny – caduta proprio contro il Cagliari, si anche per i gol: quelli di Bremer e Daniele Rugani, che hanno portato i tre punti ancora in casa bianconera. Anche gli attaccanti, di contro, attirano le attenzioni per la sterilità di un po’ tutto il reparto.

Insomma, davanti e dietro fanno parlare di sé. E sulle fasce? Sulle corsie la scena se la prende, di nuovo, Filip Kostic. Il classe ’92 non è uomo da ‘prima pagina’, ma nella continuità ritrovata da questa Juventus, c’è anche la costanza del trenino serbo sulla sinistra. Motore incessante della corsia mancina, contro il Cagliari ha fornito il terzo assist stagionale.

Calciomercato Juventus: nessuna offerta in estate per Kostic, ora il serbo è al centro della rosa di Allegri

Uno dei protagonisti delle ultime due partite della Juventus, a Firenze contro la Viola e in casa contro il Cagliari è Filip Kostic, autore di due assist in altrettante gare.

Il serbo Filip Kostic in estate non era certo uno degli incedibili. Va altresì detto che dalle parole di Cristiano Giuntoli, direttore bianconero, lo status di incedibile appartiene a davvero pochi elementi della rosa. Il ‘traffico’ sulla sinistra (dove gravitano oltre all’ex Eintracht Francoforte, anche Andrea Cambiaso e Samuel Iling-Junior) permetteva di ipotizzare una potenziale partenza. Per motivi anagrafici, il principale indiziato era il classe ’92.

I rumors di mercato lo avevano quindi tenuto fuori le prime due giornate, contro Udinese e Bologna. Poi, però, nessuna offerta concreta – tra i 15 e i 18 milioni – è pervenuta alla Continassa ed ecco che ‘Pippo’ è rimasto alla Juventus, dove lui ha sempre detto di trovarsi bene. Una eventuale offerta sarebbe stata presa in considerazione, ma di certo il giocatore non spingeva per andare via.

Ecco dunque la fortuna di mister Allegri: poter contare ancora su Kostic, non ceduto nel corso del mercato estivo. Il servo in questo campionato ha già sfornato tre assistenze, oltre alle due già citate, anche nel derby contro il Torino. Alle seconda stagione in bianconero, il mancino di Kregujevac si ritrova a quota 11 assist nella nostra Serie A: meglio di lui solo Rafael Leao (12) e Khvicha Kvaratskhelia (13), reduci da una passata stagione da urlo. I numeri parlano chiaro: il piede sinistro di Filip Kostic fa la fortuna dell’allenatore livornese.