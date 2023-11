“Dimarco voleva crossare per Dumfries”: la versione di Mkhitaryan

Le parole del centrocampista dell’Inter Henrick Mkhitaryan nel post partita della vittoria contro il Frosinone

Il calciatore armeno, fondamentale negli equilibri di Simone Inzaghi, che fatica a toglierlo dal campo, ha commentato l’eurogol di Federico Dimarco, fornendo la sua versione e quella della squadra.

Il suo posto nell’undici titolare non è mai in dubbio. Eppure quest’estate, quando l’Inter ha scelto di investire una cifra importante per assicurarsi Davide Frattesi, l’uomo indicato a lasciargli spazio in mezzo al campo sembrava proprio lui. Invece il calciatore armeno, che compirà 35 anni il prossimo gennaio, ha disputato da titolare praticamente tutte le gare di questa stagione, saltando solo la trasferta di Salerno, nella quale è entrato dalla panchina. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Henrick Mkhitaryan ha commentato anche il caso del giorno, ovvero l’eurogol da centrocampo di Federico Dimarco: “Tutti mi dicono che ho fatto l’assist, ma Dimarco voleva passarla. Lui ha detto che voleva tirare? Si? Ma tutti capiamo che voleva crossare per Denzel. Alla fine importante che sia entrata. Gol è gol, sono veramente contento per lui. Risolto il mistero? Ma no, sono onesto”. Una versione diametralmente opposta a quella dell’esterno italiano, che rivendica la volontarietà della rete. Voluta o meno, questa ha permesso ai nerazzurri di superare il Frosinone e di presentarsi al derby d’Italia, dopo la sosta, da primi in classifica.