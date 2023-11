Vittoria ed esonero: strada a senso unico per Garcia

Contro l’Empoli Garcia si gioca la panchina, ma la vittoria potrebbe non bastare: cosa serve al francese per restare al Napoli

Vincere può non bastare. Che Napoli-Empoli rappresenti snodo cruciale nell’esperienza napoletana di Rudi Garcia è cosa risaputa.

Non potrebbe essere altrimenti considerati gli attuali otto punti di distacco dal primo posto in classifica e il pareggio deludente contro l’Union Berlino. Ma non potrebbe essere diversamente anche per un altro dato che inquieta non poco i tifosi partenopei: da fortino inespugnabile, il ‘Maradona’ è diventato quest’anno terra di conquista con il Napoli capace di conquistare appena 7 punti in 8 partite, peggior rendimento dell’era De Laurentiis tra le mura amiche.

Quest’oggi ci sarà il sold-out all’impianto di Fuorigrotta e a Napoli si aspettano la vittoria scaccia crisi. Una vittoria che però, riferisce ‘TuttoSport’, potrebbe non bastare a salvare Rudi Garcia dall’esonero. Già perché il tecnico francese oggi si gioca la panchina e per tenerla salda dovrà fare qualcosa in più di un successo striminzito.

Calciomercato Napoli, esonero Garcia: può arrivare anche con la vittoria

Dopo essere stato praticamente esonerato all’indomani del ko con la Fiorentina e rimasto in sella solo per il no di Conte a De Laurentiis, oggi Garcia deve scacciare via le voci su un possibile allontanamento.

Per farlo, secondo quanto riferisce il quotidiano di Torino, servirà qualcosa di più di una vittoria. De Laurentiis vuole tornare a vedere una prestazione convincente, una squadra capace di comandare il gioco, senza rischiare nulla. Insomma, la versione dello scorso anno del Napoli, quella targata Spalletti, quella che non si è mai realmente vista quest’anno.

Anche nelle vittorie più nette, gli azzurri hanno sempre dato l’impressione di fragilità difensiva ed è arrivato il momento di cancellare questi problemi. Per farlo servirà vincere e convincere, perché in qualsiasi altro modo vada la sfida del ‘Maradona’ per Garcia il destino sarebbe già segnato: mandato via per provare a rilanciare una stagione che vede comunque i partenopei vicini agli ottavi di Champions e al quarto posto in classifica.