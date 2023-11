Napoli, con De La mai così male al Maradona: il terribile dato di Garcia

Rudi Garcia è tristemente protagonista di un terribile dato: il peggiore fatto mai registrare al Maradona da quando De Laurentiis è il presidente del Napoli

L’inizio di stagione del Napoli è stato pessimo, specie per le aspettative intorno alla squadra dopo la vittoria dello scorso campionato di Serie A. La campagna acquisti estiva, che ha visto le uscite di Kim e Lozano e l’arrivo di Natan, Cajuste e Lindstrom, non aveva fatto strappare i capelli dalla gioia ai tifosi.

Ancor peggio, la decisione di puntare su Rudi Garcia come allenatore post Spalletti. Il tecnico francese ha sì mantenuto il 4-3-3 come modulo, ma è stato l’unico briciolo di continuità dato al lavoro fatto dal suo predecessore.

Modulo non fa rima con identità, ecco perché il posizionamento tattico dei calciatori in campo non ha assolutamente corrisposto all’applicazione sul terreno di gioco. Un gioco stravolto e un’attitudine completamente diversa dal passato, come anticipato dallo stesso Garcia nella conferenza stampa di presentazione.

Garcia che flop, mai così male il Napoli al Maradona: il dato

Troppa sicurezza in se stessi? Un’eccessiva arroganza? Sono quesiti che i tifosi del Napoli si stanno ponendo nei confronti del proprio tecnico in seguito al deludentissimo pareggio casalingo contro l’Union Berlino in Champions League. I tedeschi non facevano punti da 12 partite consecutive e hanno invece rimandato una qualificazione ormai scritta degli azzurri.

L’1-1 firmato Politano e Fofana ha fatto registrate un dato inquietante, che ha portato ad un lungo colloquio tra De Laurentiis e Rudi Garcia alla fine della partita. Da quando il patron romano ha acquistato il Napoli ed è tornato in Serie A, mai erano arrivati risultati peggiori di questi nelle mura amiche.

Tra campionato e coppe, gli azzurri hanno vinto solo 2 volte in casa fin qui, con 2 pareggi e 3 sconfitte. Il confronto è impietoso. Con Spalletti erano arrivate 6 vittorie e 1 pareggio lo scorso anno e 6 successi e una sconfitta due anni fa.

Dal 2013 al 2021, il dato peggiore è stato registrato con Gattuso con 4 successi e 3 sconfitte. Il record positivo nel 2009 con Mazzarri, che fece registrare addirittura 7 vittorie su 7 partite. A sfiorare il terribile dato di quest’anno, ci pensò lo stesso tecnico toscano nella stagione 2010-2011, con una partenza da appena 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Quasi un ex aequo con Rudi Garcia, che ha però ottenuto 1 punto in meno rispetto a quella ormai lontanissima stagione. Quel Napoli concluse comunque al terzo posto l’annata, riuscirà Garcia a fare lo stesso? Servirà un’inversione di rotta immediata per mantenere alta la concentrazione e proseguire nella lotta serrata con Milan e Atalanta, sperando in un passo falso di Inter e Juventus che sembrano ormai già in volata per la lotta Scudetto.