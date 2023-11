Super bomber con lo sconto: così il Milan anticipa Inter e Juventus

Il Milan a caccia di un centravanti per la prossima estate, con Giroud a fare da chioccia: c’è un nome che stuzzica particolarmente la dirigenza rossonera sul mercato

Il Milan si rifà il look in attacco, ripartendo però da Oliver Giroud. Malgrado le 36 primavere il centravanti francese è sempre decisivo, come dimostra l’imperioso stacco di testa che ha portato i tre punti in Champions League contro la corazzata Paris Saint-Germain.

Furlani e Moncada – come riporta stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ – accelerano per blindare l’ex Arsenal con il rinnovo di contratto. Giroud è in scadenza a giugno e il ‘Diavolo’ sarebbe a un passo dall’accordo con il giocatore per un prolungamento annuale fino al 2025, con ingaggio dimezzato rispetto ai 3,5 milioni di euro che percepisce attualmente. Nei piani del Milan, il nazionale transalpino farà da chioccia e da leader dello spogliatoio anche per il nuovo bomber che sbarcherà a Milanello nel prossimo mercato estivo.

Calciomercato Milan, le strategie in attacco: David in pole

In questo senso, nella lista di Moncada, il profilo più caldo rimane quello di Jonathan David, che difficilmente rinnoverà con il Lille.

Il canadese, a un anno dalla scadenza, avrà perciò una valutazione più bassa rispetto ai 60 milioni di euro dell’ultima estate e potrebbe arrivare alla corte di Pioli con un corposo sconto. I dirigenti di Via Aldo Rossi punterebbero a chiudere sotto i 40 milioni e ad anticipare l’agguerrita concorrenza che vede anche Inter e Juventus tra le corteggiatrici di David. In estate inoltre rientrerà alla base Colombo dopo il prestito – finora soddisfacente sul piano dei gol e delle prestazioni – nel Monza dell’ex Galliani, mentre gli uomini mercato rossoneri hanno intenzione anche di blindare il baby Camarda fino al 2027, con il 15enne centravanti che continua a stupire nella Primavera di Abate.