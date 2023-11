Rui Patricio come sta giocando? Statistica incredibile

Rui Patricio è l’estremo difensore della Roma e le sue statistiche, specialmente all’Olimpico, sono veramente importanti

La Roma, in questa stagione, vuole essere protagonista su tutti i fronti; in campionato la voglia è quella di lottare per il quarto posto fino alla fine mentre nelle coppe si proverà ad arrivare il più lontano possibile anche se replicare la finale di Europa League dello scorso anno non è per nulla semplice. I giallorossi, però, hanno una rosa in grado di regalare diverse soddisfazioni ai propri tifosi.

Diversi i movimenti messi a segno dalla società nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato ed è inutile negare come l’arrivo di Lukaku sia stato veramente importante. Il centravanti belga ha fin da subito mostrato la sua leadership a suon di gol; per quanto riguarda la porta, invece, l’estremo difensore titolare è Rui Patricio.

Come ha giocato Rui Patricio l’ultima partita: Roma Lecce

L’ultima partita di campionato della Roma è stata la sfida casalinga contro il Lecce; un match che i giallorossi avrebbero potuto chiudere nel corso del primo tempo ma gli interventi del portiere avversario e l’errore del dischetto di Lukaku hanno complicato la sfida. A questo bisogna aggiungere il vantaggio ospite nel secondo tempo che, però, i padroni di casa sono riusciti a ribaltare nei minuti di recupero.

Per quanto riguarda Rui Patricio, l’estremo difensore portoghese ha disputato una buonissima partita compiendo anche interventi decisivi che hanno dato un contributo importante per la conquista dei tre punti. In occasione del vantaggio del Lecce non poteva farci assolutamente nulla.

Fantacalcio: i voti di Rui Patricio

Un giocatore importante per la Roma e anche a livello fantacalcistico; per quanto riguarda il Fantacalcio bisogna sottolineare una cosa importante. I portieri, in questa speciale competizione, vengono penalizzati e non poco dai gol subiti ed è quello che è successo all’estremo difensore giallorosso fin dalla prima giornata. Contro la Salernitana, infatti, ha subito due gol e il suo sei è diventato un quattro; un voto in meno in casa del Verona dove ha commesso un decisivo errore in occasione del vantaggio dei padroni di casa.

Due gol subiti anche contro il Milan, nel primo big match stagionale e anche in questo caso la valutazione è cambiata passando da sei a quattro. Il primo match con la porta inviolata è stata la partita casalinga con l’Empoli; i giallorossi si impongono con un netto sette a zero e Rui Patricio compie buoni interventi quando viene chiamato in causa. Buona prestazione anche in casa del Torino ma il sei gli viene negato dalla rete incassata nel finale; a livello di voto ottiene un cinque.

Una delle peggiori partite disputate dalla Roma in questa stagione è stata, senza dubbio, la trasferta in casa del Genoa. Quattro gol subiti e un dominio, dei padroni di casa, praticamente incontrastato; aver incassato un numero così importante di gol ha penalizzato molto Rui Patricio uscito dal campo con un uno e mezzo. Riscatto immediato contro il Frosinone dove fornisce una prestazione importante ottenendo la sufficienza piena; sei che è diventato cinque (per via del gol subito) in casa del Cagliari.

Ottima la prestazione all’Olimpico contro il Monza dove salva in due occasioni il risultato con buonissimi interventi fornendo un contributo fondamentale per la vittoria della sua squadra. Prestazione da sei e mezzo; Rui Patricio ha disputato una buonissima partita anche a San Siro contro l’Inter ma il gol di Thuram gli ha fatto scendere il voto da sei e mezzo a cinque e mezzo.

Chiudiamo con il match con il Lecce dove ha ottenuto cinque. Come possiamo vedere, dunque, le prestazioni di un portiere (al Fantacalcio) vengono condizionate e non poco dal numero di gol subiti.

Come ha commentato Rui Patricio su Instagram

L’estremo difensore della Roma ha un profilo Instagram dove è solito commentare i risultati della sua squadra. Dopo la partita con il Lecce ha voluto fare un post

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rui Patricio (@rpatricio1)

Rui Patricio nella probabile formazione di Lazio Roma

La prossima partita della Roma non è una sfida come le altre; i giallorossi, infatti, saranno impegnati contro la Lazio nel derby della capitale. Saranno novanta minuti molto intensi tra due squadre alla ricerca di punti preziosi per il discorso della classifica. Tra i protagonisti dei giallorossi troviamo Rui Patricio; l’estremo difensore, con le sue qualità, può dare un contributo importante alla sua squadra.

Andiamo a vedere la probabile formazione della Roma con la presenza, dal primo minuto, del portiere portoghese. Rui Patricio; N’Dicka, Llorente, Mancini; Spinazzola, Aouar, Cristante, Paredes, Karsdorp; Lukaku, Dybala

Rui Patricio nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Giocatore, dunque, molto importante per la Roma ma anche dal punto di vista fantacalcistico perché può andare a garantire un buon numero di partite senza subire gol. A tal proposito andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, dell’estremo difensore portoghese.

Gol subiti: quattordici

Rigori parati: nessuno

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Partite senza subire gol:

Fanta media: 4.72

Rui Patricio, numeri incredibili: la Roma è al sicuro

I numeri, nel calcio, non sono tutto ma danno una rappresentazione piuttosto chiara di una determinata situazione; da questo punto di vista appare evidente come la Roma, all’Olimpico, riesca ad avere una solidità difensiva diversa. In totale sono cinque i gol subiti dai giallorossi davanti ai propri tifosi e, nelle ultime quattro partite casalinghe, soltanto il Lecce è riuscito a superare Rui Patricio.

L’estremo difensore della Roma ha buona parte del merito di questa solidità dal momento che compie interventi decisivi; ricordiamo quelli contro il Monza ma anche con il Lecce ha fornito un contributo determinante. Rui Patricio, per gli obiettivi stagionali dei giallorossi, può essere fondamentale.