PAGELLE E TABELLINO DERBY LAZIO-ROMA 0-0: Dybala spento, Guendouzi trattore

Pagelle e tabellino del derby Lazio-Roma, match valido per la 12esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

LAZIO

Provedel 6

Lazzari 6,5

Patric 6,5

Romagnoli 6,5

Marusic 6 Dall’81’ Hysaj sv

TOP Guendouzi 7: un trattore, davvero. Corre dal primo all’ultimo minuto, senza soluzione di continuità. Lo fa con enorme qualità, abbinando intelligenza tattica e tecnica. Mette un pallone super per Luis Alberto nel primo tempo, ma va sprecato. Giganteggia in tutti gli aspetti.

Cataldi 6 Dal 64′ Vecino sv. Dal 75′ Rovella 6

FLOP Luis Alberto 6: non è il peggiore in campo, anzi. La palma spetterebbe senza dubbio a Felipe Anderson, ancora una volta impalpabile. Ma il ‘Mago’ ha sulla coscienza l’occasione sulla palla di Guendouzi che uno come lui non può sparare così alto. Poi crolla fisicamente, ma è più che perdonabile. Per il resto partita anche molto buona, prende quel palo clamoroso che se lo sognerà a lungo.

Felipe Anderson 4 Dall’81’ Kamada sv

Immobile 6,5

Pedro 6 Dal 64′ Isaksen 6

Allenatore: Sarri 6

ROMA

Rui Patricio 6,5

Mancini 7

Llorente 6,5

Ndicka 6,5

Karsdorp 6

Cristante 6

Paredes 5,5

Bove 6,5. Dall’82’ Renato Sanches sv

TOP Spinazzola 6,5: lui e Mancini sono stati i migliori. Il difensore anche per leadership ha retto tutta la Roma. Leo tornava dall’infortunio, ha puntato come ai vecchi tempi e nel primo tempo ha messo in seria difficoltà Lazzari, mettendo pure qualche pallone interessante. Incoraggiantissimo. Dal 90′ Kristensen sv

Dybala 5: spento, anche se fa un paio di giocate che potevano diventare da 10 e lode, decisive. Soprattutto quella genialata per Bove, che però non è un attaccante e si vede. Per il resto ingabbiato, sempre spalle alla porta. Partita complicata. Dall’82’ Azmoun sv

Lukaku 5,5

Allenatore: Mourinho 5,5

Arbitro: Massa (Imperia) 6

Derby Lazio-Roma, il tabellino

Ammoniti: Mancini (R), Ndicka (R), Lukaku (R), Immobile (L), Luis Alberto (L), Patric (L), Azmoun (R)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

A disposizione: Sepe, Mandas, Gila, Casale, Pellegrini, Hysaj, Vecino, Rovella, Kamada, Basic, Saná, Isaksen, Castellanos.

Allenatore: Sarri.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Celik, Aouar, Pagano, Renato Sanches, Zalewski, Belotti, Azmoun, Pellegrini, El Shaarawy.

Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Massa (Imperia). Assistenti: Bindoni e Tegoni. IV uomo: Colombo. Var: Irrati. Avar: Paganessi.