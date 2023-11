Oggi avversari, domani insieme: il Napoli lo osserva, a giugno l’assalto

Oggi saranno avversari pronti a darsi battaglia, ma a giugno potrebbero giocare insieme: il Napoli lo segue da molto vicino.

Il Napoli ospita l’Empoli alle 12.30 allo Stadio San Paolo, con gli uomini di Rudi Garcia che proveranno a portare a casa i tre punti in palio, nella speranza di ripartire dopo prestazioni, sia in campionato sia in Champions League, non proprio brillanti. Una stagione di alti e bassi quella degli azzurri guidati dal tecnico francese, che non sembra ancora aver trovato la direzione giusta per trovare continuità.

I partenopei, però, potrebbero sfruttare questa gara all’ora di pranzo anche in chiave mercato: non è un mistero, infatti, che gli azzurri abbiano messo gli occhi su uno dei talenti più promettenti non solo di tutta la Serie A, ma anche e soprattutto della Nazionale. La concorrenza, però, è spietata ed il prezzo del suo cartellino è destinato ad aumentare: ecco di chi stiamo parlando.

Baldanzi piace al Napoli: Garcia lo studia da vicino

Il Napoli segue da vicino Baldanzi dell’Empoli. Il talentuoso attaccante classe 2003, già da tempo nel giro dell’Under 21, oggi è infortunato e non potrà prendere parte alla sfida, tuttavia questa potrebbe essere una buona occasione per la compagine partenopea di sondare il terreno con la dirigenza dei toscani.

La concorrenza per il ragazzo è spietata: su di lui, infatti, già da tempo si muovono sottotraccia Inter, Milan e Roma con la dirigenza dell’Empoli che è ben consapevole del fatto che il ragazzo abbia estimatori un po’ ovunque, ma allo stesso è determinata a voler trattenere la sua punta almeno fino a fine stagione, poi si vedrà.

Forte del contratto in scadenza nel 2027, oggi il prezzo del suo cartellino si aggira attorno ai 20 milioni, ma non è da escludere che nei prossimi mesi possa aumentare ulteriormente.