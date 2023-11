Nuovo sponsor e spettacolo a San Siro: clausola da 20 milioni per l’Inter

Inter in campo contro il Frosinone, spettacolo di luci e non solo nel prepartita: nuovo sponsor per il club di Zhang

Qatar Airways entra a far parte della famiglia Inter. Oggi il club nerazzurro ha ufficializzato la partnership con la compagnia aerea mediorientale.

Per l’occasione le torri di San Siro si sono illuminate di viola nel prepartita del match di campionato contro il Frosinone, mentre dentro il ‘Meazza’ è andato in scena uno spettacolo di videomapping in 3D. Inoltre, alla lettura delle formazioni, Lautaro Martinez e soci sono stati annunciati in stile biglietto aereo sul display gigante dello stadio. La sponsorizzazione di Qatar Airways porterà subito circa 1,5 milioni di euro nelle casse della società di Steven Zhang e può essere l’anticamera in vista della prossima stagione per essere il main sponsor dei nerazzurri al posto di Paramount+.

🏟️ #Inter – Oltre alle torri illuminate di viola, il nuovo sponsor nerazzurro Qatar Airways campeggia a San Siro anche alla lettura delle formazioni in stile biglietto aereo✈️ #InterFrosinone 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/73Xcfm16Rf — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 12, 2023

Quest’ultimo secondo gli accordi stabiliti lascerà lo spazio sulle casacche nerazzurre a giugno e la compagnia aerea del Qatar è la principale candidata al momento a rimpiazzare appunto Paramount+. Nell’accordo tra Qatar Airways e Paramount+ è prevista una clausola che può essere attività entro il prossimo gennaio e permettere così alla compagnia qatariana di diventare lo sponsor principale sulle maglie dell’Inter per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.