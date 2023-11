Lo hanno regalato, oggi vale 20 milioni: il fenomeno resta in Serie A

Due anni fa è stato svenduto, oggi vale oltre 20 milioni di euro: la Serie A si gode il suo gioiello, pronto al grande salto.

A volte, nel calcio, bisogna solo aspettare, con pazienza e dedizione. E così va a finire che uno dei top club europei, forse, oggi si sta mangiando le mani.

Soltanto un paio di stagioni fa, infatti, il Bayern Monaco ha deciso di non voler più puntare su uno degli attaccanti più promettenti del panorama europeo, che oggi vale parecchio e si è affermato come uno dei prospetti più interessanti di tutta la Serie A.

Stiamo, infatti, parlando di Joshua Zirkzee, ragazzo classe 2001 arrivato al Bologna un paio di stagioni fa e che il club felsineo ha avuto la forza di aspettare, attendere, preservare.

Gli sprazzi di talento visti tra le fila dell’Anderlecht, quando ancora il suo cartellino era di proprietà dei tedeschi del Bayern, erano un eccellente bigletto da visita, ma l’impatto con il massimo campionato italiano – il secondo dopo la breve esperienza di Parma – non sembrava essere dei migliori.

Risultato? Solo 2 reti in poco più di 20 presenze. Era solo questione di tempo: quest’anno l’attaccante olandese è diventato la migliore versione di sé stesso: gol, assist e giocate da vero leader. Sotto la guida di Thiago Motta, infatti, è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale, con i migliori club italiani che bussano alla porta dei felsinei. Un grande rimpianto per i tedeschi, che lo ha venduto per 9 milioni di euro soltanto ai rossoblu? Sì, ma a metà: ecco perchè.

Zirkzee, dall’addio al Bayern Monaco alla nuova vita a Bologna

Zirkzee è arrivato al Bologna per circa 9 milioni, una cifra che, forse, con il senno di poi, due anni dopo potrebbe essere considerata relativamente bassa per il potenziale del ragazzo, il cui cartellino oggi si aggira attorno ai 20 milioni di euro. Il Milan è alla finestra e potrebbe, in futuro, mettere sul piatto questa somma (anche se al momento è e rimane poco più di un’ipotesi) per portare tra le fila dei rossoneri l’attaccante.

Il Bayern Monaco, però, dalla sua parte ha un asso importante da giocare: quando ha ceduto l’olandese in Italia, infatti, si è assicurato il 35% sulla sua futura rivendita. Una cifra non indifferente che dimostra quanto il club avesse comunque compreso le potenzialità del ragazzo, ma non abbastanza da volerci puntare.