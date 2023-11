Il Milan perde Leao e Calabria: l’esito degli esami

Ecco l’esito degli esami a cui si sono sottoposti l’attaccante portoghese e il terzino italiano. Il punto della situazione

Piove sul bagnato in casa Milan. I rossoneri, fermati sul pareggio in Salento, devono fare i conti con gli infortuni di Rafa Leao e Davide Calabria.

I due giocatori si sono fermati nel corso del match contro il Lecce: il portoghese, che ha chiesto il cambio dopo appena dieci minuti, sembrava aver scongiurato il peggio, ma l’esito degli esami a cui si è sottoposto stamani – come appreso da Calciomercato.it – hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Una pessima notizia per Pioli, che rischia di perdere il suo numero dieci per una ventina di giorni. Contro la Fiorentina, dunque, sarà emergenza totale, anche in avanti, visto che non ci sarà né Leao né lo squalificato Olivier Giroud. E’ una corsa contro il tempo, invece, per la partita di Champions League contro il Borussia Dortmund, del prossimo 28 novembre.

🚨#Milan#Leao

Lesione di primo grado del bicipite femorale destro #Calabria

Edema da sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro, sono state escluse lesioni. @calciomercatoit — Martin Sartorio (@MartinSa1988) November 12, 2023

Milan, stop per Calabria: problemi al flessore per il capitano

Problemi, come detto, anche per Davide Calabria, costretto a fermarsi per un’edema da sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro. In questo caso sono state escluse lesioni.

Pioli, dunque, spera di recuperare il terzino calabrese in breve tempo. La pausa per le Nazionali, inoltre, servirà a riavere al 100% sia Christian Pulisic che Ruben Loftus-Cheek, entrambi out contro il Lecce. Il Milan, inoltre, dovrebbe riabbracciare anche Simon Kjaer, fermatosi alla vigilia della sfida contro il Napoli.