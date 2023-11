Garcia nel mirino dei tifosi: fischi prima di Napoli-Empoli

Rudi Garcia contestato al Maradona dai tifosi prima di Napoli-Empoli: ecco cos’è successo allo stadio.

Pioggia e malumore al Diego Armando Maradona di Napoli. A pochi minuti del match della 12a giornata di campionato, Rudi Garcia è stato un po’ contestato dai sostenitori presenti allo stadio. E per il match contro l’Empoli, il club ha registrato il tutto esaurito.

Durante la lettura delle formazioni del Napoli, Calciomercato.it registra qualche timido fischio nei confronti di mister Garcia. A dover di cronaca, bisogna registrare anche gli applausi a coprire la contestazione di una parte della tifoseria. Per i calciatori, invece, i supporter hanno riservato soliti cori e applausi. Ciò a dimostrare la vicinanza alla squadra, ai giocatori che hanno vinto lo Scudetto e che portano il tricolore sulla maglia. Non si può dire la stessa cosa per il mister che continua a dividere i sostenitori azzurri.

La contestazione nasce non solo dall’ultimo risultato in Champions piuttosto deludente (il pareggio contro l’Union Berlino al Maradona, dopo le 12 sconfitte di fila dei tedeschi), ma anche per via di un amore mai sbocciato tra le parti. Oltretutto, per la gara in questione, Rudi Garcia ha deciso di tener fuori dai titolari Kvaratskhelia, Zielinski e Natan, forse i tre migliori della rosa da inizio stagione. Oltretutto, il francese ha dovuto anche cambiare il portiere titolare per infortunio: Gollini ha preso il posto di Meret a pochi minuti dall’inizio della gara.