DIRETTA Serie A, Napoli-Empoli | Formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo gli anticipi del venerdì e del sabato, si apre la domenica della dodicesima giornata del campionato di Serie A con la sfida Napoli-Empoli

I padroni di casa, guidati in panchina da questa stagione da Rudi Garcia, sono reduci dal brutto pareggio interno rimediato nell’ultimo turno di Champions League contro l’Union Berlino di Leonardo Bonucci e Robin Gosens. I partenopei sono chiamati al pronto riscatto e lo stesso ex trainer della Roma si gioca buona parte del suo futuro. Di contro, i toscani dell’allenatore Aurelio Andreazzoli si presentano a questo appuntamento dopo la sconfitta, terza nelle ultime cinque partite, rimediata contro una diretta concorrente per la salvezza come il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-EMPOLI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Elmas; Simeone.

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Ranocchia, Maleh; Cancellieri, Cambiaghi; Caputo

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 29 punti; Inter 28; Milan* 23; Napoli 21; Atalanta 19; Bologna 18; Fiorentina, Roma e Monza* 17; Lazio e Torino *16; Frosinone 15; Genoa e Lecce* 14; Sassuolo* 12; Udinese 10; Cagliari* 9; Verona 8; Empoli 7; Salernitana* 5.

*una gara in più