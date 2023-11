È in scadenza, ma il rinnovo latita: a Roma scoppia un altro ‘caso Pedro’

La suggestione che spaventa i tifosi della Roma: e se scoppiasse un altro ‘caso Pedro”? Il rinnovo non arriva, la situazione.

Al momento il tutto è e rimane una suggestione, tuttavia le similitudini sono quantomeno curiose. Se il derby della capitale tra Roma e Lazio si giocherà sul rettangolo di gioco, sul mercato c’è un nodo che i giallorossi non sono ancora riusciti a sciogliere che, se continuerà a rimanere tale, potrebbe diventare il nuovo ‘caso Pedro‘ di cui parleremo per anni.

Certo, la possibilità che si verifichi è remota, tuttavia il mondo del pallone, soprattutto negli ultimi anni, ci ha abituato a cambi di bandiera improvvisi e repentini che mai ci saremmo immaginati.

Uno su tutti? Proprio Pedro che, dopo una stagione tra luci ed ombre tra le fila della Roma ai tempi allenata da Fonseca, era finito ai margini del nuovo corso targato Mourinho.

Il suo trasferimento tra le fila degli aquilotti di Maurizio Sarri a titolo gratuito aveva fatto gridare al tradimento. Un altro giocatore dei giallorossi potrebbe fare lo stesso anche se, lo ripetiamo, le possibilità che tutto questo accada sono minime. Una cosa, però, è certa: ai laziali un profilo come il suo sarebbe perfetto, ecco perchè.

Spinazzola come Pedro? Ecco perchè farebbe comodo a Sarri

Il caso Spinazzola continua a tenere banco in casa Roma. Il terzino giallorosso, infatti, è in scadenza di contratto con i giallorossi ed il rinnovo, al momento, non è ancora arrivato. L’ex esterno dell’Atalanta, quindi, al momento non è ancora sicuro di dove potrebbe giocare l’anno prossimo, con la Juventus che è alla finestra per riportare a casa il prodotto del suo settore giovanile.

Se, infatti, tra le fila dei bianconeri potrebbe essere lui il sostituto di Kostic, con l’arrivo di Weah ed il ritorno di McKennie (sempre più utilizzato su quella fascia), le porte per lui potrebbero essere chiuse. La Lazio, al contrario, sta cercando qualcuno proprio in quella zona del campo, a sinistra.

Se, infatti, Marusic al momento è il titolare inamovibile, dietro di lui né Pellegrini né Kamenovic sembrano riuscire a compiere il definitivo e tanto atteso salto di qualità per convincere la piazza.

Per questo motivo un profilo di spinta, esperienza, corsa e qualità come Spinazzola potrebbe tornare davvero molto utile al tecnico toscano. La suggestione è quantomeno curiosa, ma è una pista difficilmente percorribile. Intanto la Roma studia la pista straniera per non farsi trovare impreparata.