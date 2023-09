Colpo Juventus dalla Roma: ritorno a sorpresa da Allegri

Nuova idea in casa bianconera in vista del mercato della prossima estate: l’esterno può tornare a costo zero

E’ stata una vittoria esaltante quella messa a segno dalla Juventus al ritorno dalla sosta per le nazionali contro la Lazio. Allegri si è affidato al consolidato 3-5-2 per sconfiggere Maurizio Sarri, rilanciando due esterni come Kostic e McKennie che sembravano invece destinati alla partenza la scorsa estate.

In forma straripante Dusan Vlahovic, autore di una doppietta che conferma l’incredibile stato di forma evidenziato ad inizio stagione. Anche lui a lungo accostato sul mercato dei calciatori in uscita, ha messo a tacere in pochissime giornate chi lo voleva lontano da Torino. La coppia con Federico Chiesa, altro calciatore messo in discussione nei mesi scorsi e andato a segno contro i biancocelesti, sembra funzionare alla perfezione.

Tornando agli esterni, invece, in vista di giugno la Juventus potrebbe tornare sul mercato per cogliere una grande opportunità. Come ogni anno, il club bianconero presta infatti grande attenzione ai profili in scadenza di contratto al termine della stagione in corso. Tra questi, un calciatore assai gradito è Leonardo Spinazzola. Il laterale sinistro di proprietà della Roma non ha ancora rinnovato e potrebbe lasciare gratis il club giallorosso la prossima estate.

Calciomercato Juve, idea Spinazzola a costo zero

Qualora la dirigenza bianconera dovesse aprire nuovamente alla cessione di Filip Kostic con l’obiettivo di far cassa, potrebbe seriamente valutare l’idea che porta a Spinazzola.

L’esterno da anni nel giro della Nazionale Italiana ha già vestito la maglia della Juventus in passato, prima di essere ceduto alla Roma nell’ambito dello scambio con Luca Pellegrini. Per lui sarebbe dunque un ritorno importante e per certi versi inaspettato a Torino, ma soprattutto l’opportunità per un riscatto coi colori bianconeri.

L’impressione è che, nonostante avesse tutte le carte in regola per diventare un calciatore importante per la Juve, il club abbia deciso di liberarsene troppo in fretta dinnanzi ad una trattativa che sotto il profilo economico sembrava conveniente per la società bianconera. Chissà se nei prossimi mesi quella che ad oggi risulta essere una semplice idea, si possa trasformare in qualcosa di più concreto.