Derby Lazio-Roma, Mourinho una furia con l’arbitro: “Non hai le palle”

Ecco cosa è successo nel corso del match dell’Olimpico, valevole per la dodicesima giornata di Serie A

Si accende ulteriormente il derby della capitale, dopo un finale di primo tempo convulso e una serie di scaramucce in mezzo al campo, soprattutto tra Pedro e Paredes.

Nella ripresa, al 52′, dopo che Sarri si era imbestialito facendosi estrarre il cartellino giallo dall’arbitro, è stato Mourinho a perdere le staffe. Immobile atterra Llorente trattenendolo per i pantaloncini dopo che c’era stato un contatto dubbio. Fallo per i giallorossi, ma al mister portoghese non bastava dal momento che voleva il secondo cartellino per il capitano della Lazio già ammonito nel primo tempo per un fallo su Mancini e una reazione scomposta. “Non hai avuto le palle“, dice Mourinho urlandolo più volte all’arbitro Massa e riferendosi appunto al rosso per Immobile. Il derby resta molto teso, che sembra su un filo sottile dal punto di vista dei nervi, ma comunque godibile anche per le occasioni.