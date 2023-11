Conviene vendere Smalling al Fantacalcio? Pro e contro

Tre partite da titolare e poi l’infortunio; Smalling, anche a livello fantacalcistico, sta portando non pochi problemi a chi ci ha puntato

Una delle caratteristiche della Roma da quando è arrivato Mourinho (e soprattutto da quando il tecnico è passato a tre dietro) è, senza ombra di dubbio, la solidità difensiva. Tra i meriti bisogna andare a sottolineare la capacità di compattarsi, l’aggressività nei confronti dei portatori di palla avversaria ma anche la leadership di un giocatore come Smalling.

Il classe 1989, nella passata stagione, è stato uno dei migliori del campionato; centrale forte fisicamente, abile nel gioco aereo, nelle letture difensive e in marcatura. Un giocatore come Smalling, con le sue caratteristiche, permetteva anche ai suoi compagni di reparto di rendere al meglio; il centrale inglese, dunque, è un punto fermo della Roma anche a livello di esperienza visto un curriculum di tutto rispetto.

In questa stagione le cose non stanno andando nel migliore dei modi; dopo le prime tre giornate di campionato (dove ha mostrato di non essere al cento per cento della condizione fisica), Smalling si è fermato per infortunio. L’ultima partita del centrale è il big match dell’Olimpico contro il Milan, da quel momento non è più sceso in campo e, al momento, non sembra esserci una data certa sul suo rientro.

Problema non di poco conto sia per la Roma considerando l’importanza del giocatore all’interno del sistema di gioco di Mourinho sia per i tre centrali, Mancini, Llorente e N’Dicka costretti agli straordinari vista anche l’assenza di Kumbulla. L’infortunio di Smalling, però, rappresenta anche un problema a livello fantacalcistico e per tutti i fantallenatori che hanno deciso di puntare su di lui.

Smalling e il Fantacalcio: ecco cosa fare

Un problema, quello di Smalling, che sta diventando serio anche al Fantacalcio; il centrale inglese ha dimostrato di essere uno dei migliori del campionato italiano e, proprio per questo, non saranno in pochi i fantallenatori che hanno deciso di puntare sul classe 1989. La sua prolungata assenza sta, per forza di cose, diventando un problema e adesso bisogna decidere cosa fare.

Venderlo o aspettarlo nella speranza di vederlo tornare il prima possibile; la prima ipotesi sembra essere piuttosto rischiosa e molto dipende dai difensori rimasti liberi nelle varie leghe fantacalcistiche. E’ difficile che, arrivati a questo punto, ci siano centrali di livello in grado di cambiare il corso della stagione; ecco perché appare più semplice continuare ad aspettare il difensore della Roma.

Dopo il derby della capitale ci sarà la sosta di novembre; saranno giorni importanti per Smalling che vorrà sfruttarli in modo da recuperare in maniera definitiva e tornare a disposizione sia della Roma sia dei vari fantallenatori. Giocatore in grado di fare la differenza.