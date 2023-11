Capitolo attaccanti Inter: nel mirino una sorpresa della Serie A

Una delle sorprese di questa stagione di Serie A è finito nel mirino di molti club. Forte interesse dell’Inter, ma anche da parte della Premier League

L’Inter a gennaio potrebbe agire sul mercato per rimpolpare il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi. Uno dei principali obbiettivi è un’attaccante sorpresa di questa stagione di Serie A, ma anche alcuni club di Premier League si sono interessati al giocatore.

La stagione dell’Inter sta proseguendo nel migliore dei modi, soprattutto grazie allo straordinario momento di forma di Lautaro Martinez. I nerazzurri sono momentaneamente in cima alla classifica di Serie A e hanno già strappato il pass per gli ottavi di Champions League. L’unico freno della squadra di Inzaghi, per il momento, è stato il reparto offensivo, considerato troppo corto per competere in tre competizioni.

A peggiorare la situazione nel pacchetto attaccanti dell’Inter è stato l’infortunio di Marko Aurnautovic, che ha tenuto ai box l’austriaco per più di un mese. Per ovviare a questa problematica, dunque, i nerazzurri potrebbero affacciarsi sul mercato nella prossima sessione invernale. Uno dei principali obbiettivi sembrerebbe essere Nikola Krstovic del Lecce, che sta stupendo per le sue doti fisiche e balistiche.

Il montenegrino ha già messo a segno 4 reti nelle prime 11 presenze in Salento, tra Serie A e Coppa Italia. L’attaccante è stato acquistato la scorsa estate dal club slovacco Dunajska Strada per 4 milioni di euro, perciò potrebbe approdare nella Milano nerazzurra per un cifra relativamente contenuta, probabilmente intorno ai 10 milioni. A confermare l’interesse dell’Inter è la presenza di alcuni osservatori nerazzurri al Via del Mare, durante il match contro il Milan.

Idea Premier League: Krstovic ci pensa

L’Inter non è l’unica pretendente al cartellino di Nikola Krstovic. Il montenegrino è infatti finito nel mirino di alcuni club di Premier League, che potrebbero provare ad acquistarlo nelle prossime sessioni di mercato.

La stagione di Nikola Krstovic non sta passando inosservata, non solo in Italia ma anche all’estero. Infatti anche l’ex giocatore del Lecce Bojinov ha elogiato il momento dell’attaccante, sottolineando le sue qualità. Il montenegrino, poi, sembrerebbe essere finito nei pensieri di alcuni club di Premier League, sia per gennaio che per l’estate. Per esempio il Manchester United è alla ricerca di un’attaccante low cost per finire la stagione e il classe 2000 del Lecce potrebbe essere un’opzione.