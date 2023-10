Bojinov: “Materazzi con le lenti rosse”. Poi elogia Corvino

L’ex attaccante bulgaro Valeri Bojinov ha raccontato alcuni retroscena del suo passato in Serie A e del suo futuro come allenatore.

Valeri Bojinov è intervenuto sul canale Twitch di TvPlay.it raccontando delle esperienze vissute da giocatore in Serie A e soffermandosi su un retroscena riguardante Marco Materazzi. L’ex attaccante ha anche poi rivelato il suo sogno di diventare allenatore e il suo grande rapporto con José Mourinho.

L’ex attaccante è tornato a parlare delle sue esperienze in Serie A. Il bulgaro ha girato varie squadre italiane nella sua carriera, vestendo tra le altre le maglie di Lecce, Fiorentina e Juventus. Arrivò proprio in Salento nel 1999, all’età di appena 14 anni, esordendo in prima squadra nel 2002. Si è ritirato dal calcio professionistico in patria al termine della scorsa stagione.

In diretta Twitch Bojinov ha voluto parlare del suo approdo nel nostro calcio: “In Italia c’erano tanti campioni, forse ho trovato l’ultima generazione fortissima”.

L’ex attaccante del Lecce ha poi raccontato di alcune esperienze che fece nelle giovanili del Lecce: “Facevo il raccattapalle a Zidane e Ronaldo. Ora tutto è cambiato, la Serie A ha perso questi campioni”.

Successivamente Bojinov ha svelato un retroscena di quando vestiva la maglia della Fiorentina: “Materazzi era uno dei difensori più tosti da affrontare. In una partita contro l’Inter a San Siro si era messo le lenti rosse, gli occhi sembrano infuocati. Mi diceva: Sono il diavolo, devi avere paura di me”.

Bojinov elogia Corvino: “Invecchia come il vino. Vorrei vedere gli allenamenti di Mourinho”

L’ex attaccante bulgaro Valeri Bojinov ha poi parlato del gran momento di forma del Lecce, elogiando il lavoro svolto e la rosa. Infine ha raccontato del suo futuro come allenatore e del rapporto con Mourinho.

Bojinovic ha poi elogiato Corvino, che lo portò in Italia, al Lecce: “È stato bravissimo. Lui è come il vino rosso, più invecchia e più migliora, è un gran scopritore di talenti”.

Bojinov ha poi concluso parlando del suo futuro: “Sto facendo il corso da tecnico. Oggi tutti vogliono imitare Guardiola, io non so ancora che tipo di allenatore sarò, ma voglio prepararmi. Mourinho? Ho un buon rapporto con lui, vorrei vedere i suoi allenamenti”.

