Ancora Inter-Juve al vertice, Marotta: “Ecco il segreto”

Le parole dell’amministratore delegato dell’Inter nel pre-partita della sfida interna dei nerazzurri contro il Frosinone, tra favorite allo Scudetto e rinnovo Lautaro

Inter in forte crescita rispetto a quanto visto negli anni precedenti. Dopo aver acquisito una mentalità vincente, la formazione di Simone Inzaghi appare inarrestabile sia nel proprio percorso di campionato che in Champions League.

La sfida al vertice della classifica di Serie A è tutta contro la Juventus, una squadra che anche l’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta conosce particolarmente bene. Quest’ultimo, pescato dai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida tra le mura amiche dello Stadio San Siro contro il Frosinone, ha fatto il punto su una situazione felice tra risultati maturati sul campo e l’immenso supporto da parte della troupe manageriale della società nei confronti di tecnico e giocatori.

“Il compito della società è quello di supportare la parte tecnica, quindi allenatore e squadra nella loro attività. Non abbiamo alibi e dobbiamo far sì che valorizzino le loro capacità. Cerchiamo di proteggere le loro figure, professionisti con una cultura che diventa sempre più vincente”, ha aperto il direttore.

Marotta non nasconde il confronto con Juve e Napoli, poi rassicura sul rinnovo di Lautaro

“Come per noi anche nella Juve c’è continuità tecnica. L’allenatore conosce bene la sua realtà, mentre il Napoli è in difficoltà perché ha avuto un cambio tecnico e quindi rappresenta una possibile attenuante”, ha quindi aggiunto Marotta.

Eppure il fatto che la Juventus di Massimiliano Allegri non abbia distrazioni oltre agli impegni di campionato non è affatto una giustificazione su cui fare appiglio. Anzi, suggerisce l’AD, è piuttosto uno sprono a fare ancora meglio e convergere verso risultati sempre più positivi in un campionato. Quanto alla situazione del rinnovo di contratto di Lautaro Martinez, il dirigente ha rassicurato l’ambiente sottolineando come sia soltanto una questione di tempo prima dell’accordo definitivo. Nessuna fretta all’orizzonte.