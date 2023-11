Napoli-Empoli probabili formazioni: Garcia non fa turnover, out Baldanzi

Le probabili formazioni di Napoli-Empoli, gara valida per la 12a giornata della stagione 2023-2024 di Serie A: Garcia conferma i titolari, Baldanzi c’è

Dopo il deludente pareggio per 1-1 contro l’Union Berlino in Champions League, con i tedeschi che erano reduci da ben 12 sconfitte consecutive, il Napoli torna in campo e lo fa nel lunch match della 12a giornata contro l’Empoli. Un banco di prova importante per gli azzurri.

Rudi Garcia, infatti, è in costante bilico per colpa dei risultati altalenanti della sua squadra e delle prestazioni deludenti. Il Maradona è diventato un tabù con appena 2 vittorie in 7 partite giocate dall’inizio della stagione. Vittorie che sono state eguagliate dai pareggi e addirittura superate dalle sconfitte, ben 3 contro Lazio, Fiorentina e Real Madrid.

Dall’altra parte ci sarà un Empoli che aveva dato segnali di ripresa con Andreazzoli, ma che nelle ultime due uscite ha perso contro Atalanta e Frosinone. I toscani sono penultimi in classifica con 2 punti di vantaggio sulla Salernitana e uno in meno del Verona, entrambe già scese in campo nella giornata di ieri.

Napoli-Empoli: le probabili formazioni della partita

Come ormai è consueto fare, Rudi Garcia non applicherà il turnover alla gara contro l’Empoli. Il tecnico toscano potrebbe schierare Olivera al posto di Mario Rui sulla fascia sinistra, mentre in avanti non toccherà l’ormai collaudato tridente composto da Politano, Raspadori e Kvaratskhelia.

Per l’Empoli sono tre i ballottaggi principali: Simone Bastoni è in vantaggio su Cacace, così come Cancellieri lo è su Cambiaghi. Mancherà per un infortunio alla caviglia Baldanzi, che lascerà dunque il posto in campo a Gyasi.

Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Bastoni S; Marin, Grassi, Maleh; Giasy, Cambiaghi; Caputo. All. Andreazzoli.

Napoli-Empoli dove vederla in tv

La sfida tra Napoli ed Empoli valida per l’12a giornata di campionato ed in programma dalle 12.30, sarà trasmessa su DAZN. Per guardare il match basterà essere in possesso di un abbonamento e dell’applicazione ufficiale, scaricabile su dispositivi mobili o su PlayStation, XBOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box o sulle moderne Smart TV. L’incontro verrà trasmesso anche su Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Il calendario di Napoli ed Empoli

Il Napoli, dopo la sosta, sarà atteso da un clamoroso tour de force che partirà con la trasferta contro l’Atalanta. Toccherà poi sfidare il Real Madrid al Bernabeu, prima del doppio confronto in 5 giorni con Inter e Juventus, momentaneamente prima e seconda in classifica.

Per l’Empoli, invece, il calendario sarà più magnanimo e la squadra toscana si giocherà la salvezza nelle prossime tre sfide post sosta contro il Sassuolo in casa, il Genoa a Marassi ed il Lecce nuovamente tra le mura amiche.