HIGHLIGHTS | Milan choc a Lecce: rimonta che sa di sconfitta

Il Milan, nonostante il doppio vantaggio, si è fatto rimontare dal Lecce e il pareggio finale sa molto di sconfitta per i rossoneri

Il sabato della dodicesima giornata di Serie A si apriva con l’anticipo tra Lecce e Milan; i padroni di casa, dopo la sconfitta all’ultimo secondo contro la Roma, cercavano il riscatto in un match per nulla semplice. I rossoneri, infatti, arrivavano galvanizzati a questo appuntamento dopo il successo, importantissimo, in Champions League contro il PSG. In campionato invece l’obiettivo era ritrovare i tre punti dopo un pareggio nelle ultime tre partite.

La sfida per il Milan non è iniziata nel migliore dei modi con l’infortunio, dopo pochi minuti, di Leao; tegola pesantissima per i rossoneri considerando l’importanza del giocatore all’interno del sistema di gioco di Pioli. La reazione però è arrivata e, nel giro di sette minuti, sono arrivati i gol del solito Giroud e la prima rete in campionato di Reijnders. Uno due importante per il Milan che non è riuscito a sfruttare gli spazi per un possibile tre a zero.

Le partite nel calcio vanno sempre chiuse e, soprattutto, non si deve mai abbassare il livello di concentrazione. I rossoneri, nella ripresa, non sono riusciti a gestire il risultato e il gol di Sansone ha scosso i padroni di casa che dopo soli quattro minuti hanno trovato anche la rete del pareggio con Banda. Nel finale, dopo l’espulsione per proteste di Giroud, un tiro dalla distanza di Piccoli aveva sorpreso Maignan ma l’arbitro ha fischiato il fallo all’attaccante del Lecce. Il due a due finale, in ogni caso, lascia l’amaro in bocca ai rossoneri che devono fare i conti anche con i problemi fisici di Leao e Calabria.

Milan, brutto passo falso: sorride il Lecce

Dopo la vittoria con il PSG, il Milan voleva dare continuità in casa del Lecce e tornare al successo in campionato. Le cose si erano anche messe bene con il doppio vantaggio prima di subire la clamorosa rimonta dei padroni di casa; si allunga a quattro, dunque, la striscia di partite senza successi per i rossoneri che non vincono dalla trasferta di Genoa.

Situazione molto complicata per i rossoneri che, in vista del match contro la Fiorentina, dovranno fare a meno di Giroud con la speranza di non perdere anche Leao e Calabria. Ora, in ottica classifica, la distanza da Juventus ed Inter rischia di allungarsi. In casa Lecce, invece, umore completamente diverso visto la super rimonta e la vittoria annullata solamente dal var; il pareggio di oggi lo si può considerare come un successo per una squadra che continua a dimostrare di potersela giocare con chiunque. La squadra, con questo spirito e questo atteggiamento, può raggiungere la salvezza senza troppi problemi.

Di seguito la classifica della Serie A

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 28; Juventus 26; Milan* 23; Napoli 21; Atalanta 19; Bologna 18; Fiorentina e Roma 17; Lazio e Monza 16; Frosinone, Torino e Genoa* 15; Lecce 14*; Sassuolo* 12; Udinese 10; Cagliari 9; Verona 8; Empoli 7; Salernitana* 5.

*una partita in più

