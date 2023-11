Scaricato dalla Juve, si sblocca la cessione in Arabia

Il centrocampista destinato a finire sul mercato in vista del prossimo mercato di gennaio

Con la riapertura della finestra invernale, torna ufficialmente l’incubo Arabia Saudita. Dopo i colpi sferrati a suon di milioni la scorsa estate, i ricchi club arabi potrebbero tornare a spaventare il calcio europeo. Lo scorso gennaio 2023, ad esempio, era stato Cristiano Ronaldo ad inaugurare la nuova tendenza cavalcata qualche mese più tardi da tanti altri campioni di alto livello.

A questi, stando agli ultimi avvicendamenti di mercato, potrebbe aggiungersi anche un obiettivo della Juventus. Come raccontato dalla nostra redazione negli ultimi giorni, il club bianconero si è sensibilmente avvicinato alla possibilità di accogliere in prestito il prossimo gennaio Kalvin Phillips, dopo l’incontro avvenuto a Londra tra il direttore sportivo Giovanni Manna e gli agenti del centrocampista di proprietà del Manchester City.

Insomma, sembra che tra i tanti obiettivi circolati in orbita bianconera – tra cui anche De Paul e Samardzic – la Juve abbia preso una scelta ben definita. Alla luce della decisione maturata nelle ultime ore, un altro calciatore inizialmente sedotto e poi abbandonato è Hojbjerg del Tottenham. Il centrocampista inglese sembra comunque essere ai ferri corti con gli Spurs a causa del poco spazio che il tecnico Postecoglou gli ha riservato in questa stagione. In Premier League, infatti, l’ex Southampton è stato schierato solo una volta dal primo minuto in questa stagione.

Calciomercato Juve, Hojbjerg verso l’Arabia Saudita

Come riportato da ‘Football Insider’, il malcontento palesato dal calciatore dovrebbe portare ad un divorzio il prossimo gennaio.

Lo stesso Tottenham, che lo scorso settembre aveva bloccato la sua partenza a fronte di offerte ricevute da Arabia Saudita e Turchia, starebbe già sondando il terreno per una cessione. L’addio di Hojbjerg darebbe la possibilità a Postecoglou di intervenire sul mercato per acquistare un calciatore più congeniale alla sua idea di gioco. Una ragione che spingerebbe il club londinese a fare un passo indietro e riconsiderare seriamente eventuali proposte soprattutto dall’Arabia Saudita, con la Juventus sempre più decisa ad affondare il colpo Phillips per riempire i vuoti del centrocampo di Massimiliano Allegri.