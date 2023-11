Probabili formazioni Lecce-Milan: riecco Chukwueze, in difesa è ancora emergenza

Le formazioni di Lecce-Milan, match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Ecco le scelte di D’Aversa e Stefano Pioli

Dopo il successo prestigioso contro il Psg, il Milan di Stefano Pioli è pronto a sfidare il Lecce di D’Aversa.

Lo farà senza Christian Pulisic, alle prese con una contrattura, che non gli permetterà di dare una mano ai compagni, al pari di Simon Kjaer (il Milan non ha così alternative al centro ai due titolari). Sulla destra, così, ritrova una maglia da titolare Samuel Chukwueze, anche se il tecnico di Parma ha pensato pure a Luka Romero.

A completare il reparto offensivo ci saranno, ovviamente, Rafa Leao e Olivier Giroud. Alle loro spalle, come successo contro i francesi, riecco Ruben Loftus-Cheek. L’inglese sarà così schierato da trequartista, con Reijnders e Krunic in mediana. In difesa, nel 4-2-3-1, non si toccano Davide Calabria, Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Theo Hernandez. Tra i pali, chiaramente, Mike Maignan.

Per quanto riguarda il Lecce, D’Aversa deve fare i conti con il forfait di Almqvist, che verrà sostituito da Strefezza. Nel tridente offensivo ecco anche Krstovic, osservato speciale della sfida, e Banda. I salentini, per il resto, saranno in formazione tipo, con Falcone tra i pali, difesa a quattro con Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo. I tre di centrocampo, invece, saranno Kaba, Ramadani e Rafia.

Le formazioni di Lecce-Milan

Ecco le formazioni di Lecce-Milan:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstovic, Banda. All. D’Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Almqvist

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Krunic, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Caldara, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Pulisic, Sportiello

Serie A, Lecce-Milan: dove vederla in tv

Lecce-Milan, che andrà in scena sabato 11 novembre, alle ore 15.00, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN

Il calendario del Milan

Dopo la pausa per le nazionali, il Milan tornerà in campo il 25 novembre, contro la Fiorentina. La sfida andrà in scena a San Siro, così i match contro il Borussia Dortmund, in programma il 28, e contro il Frosinone, che andrà in scena, il 2 dicembre.

Il Lecce, invece, è atteso da un trasferta, quella di Verona (27 novembre), prima di torna in casa per sfida il Bologna (3 dicembre).