Il Milan vola a Lecce: scelta presa su Pulisic e Kjaer | CM.IT

Stefano Pioli e la sua squadra domani affronteranno i salentini per la dodicesima giornata di di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli è pronto a volare in Salento. Domani alle ore 15.00 i rossoneri affronteranno il Lecce per la dodicesima giornata di Serie A.

Per l’occasione il tecnico del Diavolo dovrà fare a meno di due pedine importanti: come appreso da Calciomercato.it, infatti, per la partita contro i giallorossi non ci saranno né Christian Pulisic né Simon Kjaer. Entrambi sono rimasti a Milanello per smaltire i propri infortuni.

Si ferma ancora, dunque, il numero undici americano, che dopo aver saltato la sfida contro l’Udinese, era sceso in campo con il Psg, ma nei minuti finale è tornato ad accusare dei problemi muscolari.

Nulla di grave, gli esami, due giorni fa, hanno escluso lesioni ai flessori, ma la contrattura alla coscia sinistra gli impedirà di giocare contro il Lecce. Pioli non vuole correre e rischi, così l’americano non sarà a disposizione nemmeno della sua Nazionale per le prossime partite.

