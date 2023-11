Prestito interrotto: può tornare subito in Serie A

Prestito interrotto, torna subito nel club di proprietà: possibile ritorno in Serie A per il centrocampista. Tutti i dettagli

Il calciomercato invernale si avvicina e le dirigenze sono già al lavoro in vista della sessione di gennaio. Sono infatti numerosi i nomi già chiacchierati sul mercato.

Uno di questi è di un ex Serie A, Tanguy Ndombele, centrocampista ex Napoli oggi in prestito al Galatasaray, ma ancora di proprietà del Tottenham. La sua avventura in Turchia è già al capolinea. Il francese, sottoposto dal club turco ad un regime dietetico perché sovrappeso, è stato sorpreso con un hamburger e nelle scorse settimane è stato messo fuori rosa. Il Gala è ora intenzionato ad interrompere il prestito dagli Spurs già a gennaio.

Calciomercato, Ndombele rientra al Tottenham: può tornare in Serie A

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Express’, il Galatasaray ha scaricato Ndombele ed è in trattativa col Tottenham per interrompere il prestito a gennaio.

Il centrocampista francese è fuori dai piani del club e, salvo ripensamenti, tornerà a Londra già a gennaio. Ndombele, accostato in Serie A anche la scorsa estate, potrebbe così tornare di moda nel mercato invernale. La Juventus, come noto, è alla ricerca di un nuovo centrocampista, così come il Milan che potrebbe rinforzare la mediana. Senza escludere altri possibile interessamenti. Staremo a vedere.