Lazio-Roma, derby ad alta tensione e allarme infortunati: quanti big a rischio

Due giorni a uno dei derby più attesi degli ultimi anni nella capitale. Vero che lo diciamo più o meno tutti gli anni, prima di ogni stracittadina, ma la classifica e la situazione in cui versano entrambe le squadre aumenta la temperatura. Perché dopo 11 partite i giallorossi sono a 4 punti di distanza dalla Champions e hanno sopra anche Atalanta e Bologna. Per la squadra di Sarri le lunghezze sono 5 con altrettante formazioni in mezzo.

Come se non bastasse questo derby arriva al termine di una settimana molto faticosa viste le partite europee tra Champions ed Europa League. E tante polemiche tra i due allenatori e verso la Lega, ma anche sarà l’ultima partita prima della sosta per le nazionali. Questo vuol dire che chi perderà dovrà convivere con l’amarezza e il pericolo di ‘depressione’ e ulteriore sprofondo in classifica per due settimane. Senza possibilità di reagire subito e scrollarsi tutto di dosso. La Roma viene poi da due giorni in meno di riposo e una prestazione terribile a Praga, con tanto di strigliata pubblica di Mourinho ai suoi giocatori. A preoccupare ulteriormente i tifosi e i tecnici la situazione infortuni. Partiamo dall’infermeria biancoceleste, che in questo momento è affollata di uomini importanti. Luis Alberto, Zaccagni, Marusic e Casale sono tutti teoricamente a rischio.

Lo spagnolo è affaticato, ma non ha riportato infortuni per cui alla fine dovrebbe essere regolarmente in campo. Il problema è proprio Zaccagni: la situazione è al limite per l’esterno, il ginocchio destro non dava buonissime impressioni già da martedì sera. Lesioni sono state scongiurate dopo gli esami, ma la sua presenza domenica alle 18 è a fortissimo rischio. Ad ora è molto più no che sì. Non va comunque dato niente per scontato, ma nel frattempo si prepara l’ex Pedro. Marusic sta recuperando, dovrebbe essere a disposizione, magari non da titolare. Per Casale invece c’è qualche dubbio in più, anche lui va verso il forfait ma ci proverà. Patric in ogni caso verrà confermato. Oggi, dopo il riposo di ieri, la ripresa degli allenamenti darà risposte e indicazioni importanti su ognuno di questi quattro calciatori.

Roma, dubbio infortunati prima del derby: le ultime su Spinazzola e Pellegrini

Lo stesso vale per la Roma, che dopo la batosta di ieri sera è rientrata questa mattina dalla Repubblica Ceca avendo passato la notte a Praga. Di tempo per recuperare e riposare non ce n’è, per cui oggi si tornerà subito in campo a Trigoria. Ieri tante brutte sensazioni, ma almeno nessun infortunio.

Zalewski (tribuna) e Spinazzola (rimasto a Roma) sono stati risparmiati e per il derby saranno abili e arruolati. Il polacco aveva una lieve influenza, l’azzurro è tornato in gruppo mercoledì ed è recuperato. Può partire anche titolare. Cristante e Dybala sono stati gestiti, Lukaku no e dovrà fare gli straordinari. In difesa sarà ancora out Smalling, che ormai è diventato un mistero e a Trigoria cominciano a essere un po’ insofferenti. L’interrogativo principale a questo punto diventa Lorenzo Pellegrini, che aveva da subito puntato il derby. Il capitano giallorosso non è ancora tornato in gruppo, l’allenamento di oggi può essere decisivo per capire se sarà o meno della partita, soprattutto dall’inizio (complicato). Allo stato attuale, stando ai fatti, va considerato ancora in dubbio in attesa della ripresa.