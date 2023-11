Zaccagni in dubbio per il derby: il comunicato UFFICIALE

Lazio-Roma, pochi giorni al derby e Zaccagni a rischio: il comunicato ufficiale sulle condizioni dell’attaccante

La Lazio fa il carico di autostima, in vista del derby con la Roma, grazie alla vittoria in Champions League contro il Feyenoord, preziosissima per poter sperare nel passaggio del turno. Ma per la squadra di Sarri il successo con gli olandesi ha portato in dote problemi non da poco, come l’infortunio di Mattia Zaccagni.

Un movimento fortuito ma piuttosto brutto, in presa diretta, quello del ginocchio destro del giocatore biancoceleste, che ha causato non poche preoccupazioni. Oggi, il numero 20 si è sottoposto agli esami del caso, per fare chiarezza sulle sue condizioni. Sui propri canali ufficiali, la Lazio ha riportato quanto segue: “Gli accertamenti al momento non hanno evidenziato lesioni strutturali a carico del ginocchio destro, a seguito del trauma riportato nel corso della partita di ieri sera. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano“. Dunque, un sospiro di sollievo dato che non si tratta di nulla di particolarmente grave, ma la sua presenza nella stracittadina rimane comunque a forte rischio.