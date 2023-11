Lazio-Feyenoord, fuori Zaccagni per infortunio: ginocchio malconcio e incognita derby

La Lazio in apprensione per le condizioni di Mattia Zaccagni, uscito malconcio dal campo: cosa è successo

Non sembrava aver dato grossi problemi nel primo tempo la distorsione al ginocchio di Mattia Zaccagni. Il numero ha fatto subito preoccupare tutti all’Olimpico, in panchina e sugli spalti. Rivedendo le immagini la dinamica ha fatto temere per il peggio, poi l’esterno della Lazio è rimasto in campo quasi senza colpo ferire. Un buon primo tempo, considerando l’incidente al 13′, poi nel secondo tempo l’ex Verona si è effettivamente spento in maniera evidente.

Così al 63′ Maurizio Sarri ha deciso di cambiare e inserire Pedro. Una sostituzione che avviene spessissimo nella Lazio (magari qualche minuto più tardi), quindi sulla carta niente di strano. Ma a rubare l’occhio è stato il modo in cui Zaccagni è uscito dal campo, ovvero zoppicando, o comunque con una camminata tutt’altro che fluida e incoraggiante. Non solo, perché in panchina al giocatore della Lazio viene applicata la borsa del ghiaccio su tutto il ginocchio destro, dolorante. Scene non troppo incoraggianti, soprattutto considerando che tra cinque giorni ci sarà il derby con la Roma. Ma non solo Zaccagni.

Nel corso della ripresa, infatti, ci sono stati attimi di apprensione anche per le condizioni di Luis Alberto. Il numero 10 biancoceleste è stato costretto a stringere i denti e rientrare in campo, con Sarri che aveva già esaurito i cinque cambi. Anche lui sarà da valutare in vista del Derby.